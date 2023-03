Equipe de Neymar Jr nega boatos de gravidez da namorada dele, Bruna Biancardi

Assessoria de imprensa de Neymar Jr se pronuncia após rumores sobre a vida pessoal do atleta e da namorada, Bruna Biancardi

Nesta semana, o jogador de futebol Neymar Jr viu a sua vida pessoal ser alvo de boatos na internet. Assim, a assessoria de imprensa dele se pronunciou para negar os boatos. Em contato com o site SportBuzz, a equipe do atleta negou os boatos de que a namorada dele, a influencer Bruna Biancardi, estaria grávida.

A assessoria do atleta informou que os boatos não são verdadeiros. A equipe de Biancardi também negou os boatos da gravidez em contato com a colunista Fabiola Reipert, do programa Balanço Geral, da Record TV.

Vale lembrar que o jogador de futebol já é pai de Davi Lucca, de 11 anos, fruto do antigo relacionamento com Carol Dantas.

Neymar Jr e Bruna Biancardi reataram o namoro há pouco tempo. O retorno foi assumido por eles em fevereiro deste ano, quando ela fez um post especial para celebrar o aniversário dele. Em seu recado, ela falou que o relacionamento deles está blindado.

"Parabééééns Lindo. Já te falei tudo hoje, to colocando essa fotinho aqui só pra deixar registrado. Que o seu novo ano seja incrível e abençoado! Que não te faltem motivos para comemorar, amigos ao seu lado, realizações, muuuitos gols e saúde. Que Deus continue blindando o nosso relacionamento. Te amooooo! Conta sempre comigo", disse ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BRUNA BIANCARDI (@brunabiancardi)

Neymar Jr passou por cirurgia há poucos dias

No início do mês, o jogador de futebol Neymar Jr. (31) usou suas redes sociais para tranquilizar seus mais de milhões de fãs após a cirurgia que precisou passar. O camisa 10 da Seleção Brasileira publicou uma foto no hospital após precisar passar pelo procedimento médico.

O clube em que Neymar joga, o Paris Saint-Germain, também emitiu uma nota oficial na manhã desta sexta-feira, 10, para falar sobre o estado de saúde do atleta brasileiro. “Neymar Jr foi operado no final da manhã desta sexta-feira(10), no Hospital ASPETAR, em Doha, pelos professores Peter D’hoodge, James Calder e Rodrigo Lasmar. A intervenção correu muito bem. O jogador agora seguirá um protocolo de descanso e cuidados”, informaram.