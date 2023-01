Neymar Jr surge com Bruna Biancardi em festa de réveillon

Neymar Jr posa com duas ex-namoradas na noite de réveillon: Bruna Biancardi e Carol Dantas

O jogador de futebol Neymar Jr curtiu a noite de réveillon com os amigos, familiares e duas ex-namoradas. O atleta foi fotografado ao lado da influenciadora Bruna Biancardi, de quem se separou em 2022, mas existem rumores de que eles podem reatar o relacionamento. Além disso, ele também surgiu ao lado da ex-namorada Carol Dantas, que é a mãe do seu filho Davi Lucca.

As fotos foram compartilhadas nas redes sociais dos amigos, como Bianca Coimbra, que é casada com Cris Guedes. Na foto, eles ainda posaram com Vinicius Martinez e Valentin, que são o marido e o filho de Carol Dantas. O evento ainda contou com a presença de outros amigos deles.

Vale lembrar que Neymar Jr passou o réveillon longe do Brasil por causa dos jogos de futebol do PSG, que é o seu time em Paris, na França, e está em época de campeonato local.

Neymar Jr faz homenagem para Pelé

Neymar (30) se despediu de Pelé, que faleceu aos 82 anos, nesta quarta-feira, 29, após mais de um mês internado para tratamento de um câncer de cólon, por meio de um post nas redes sociais.

Em um texto tocante, o jogador do Paris Saint-Germain afirmou que antes de Pelé, o 10 da camisa de futebol, que ele também usa, "era apenas um número" e que "o futebol era apenas um esporte".

"Pelé mudou tudo. Transformou o futebol em arte, em entretenimento. Deu voz aos pobres, aos negros e principalmente: Deu visibilidade ao Brasil. O futebol e o Brasil elevaram seu status graças ao Rei! Ele se foi, mas a sua magia permanecerá. Pelé é ETERNO!", escreveu o jogador.