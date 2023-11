Bruna Biancardi dá show de beleza ao posar com look revelador

Em meio aos rumores de término com Neymar Jr, Bruna Biancardi esbanja beleza ao surgir com look mínimo após a chegada de Mavie

Em meio aos rumores de término com Neymar Jr, Bruna Biancardi deu um show de beleza ao compartilhar seu look do dia à beira da piscina nesta sexta-feira, 03. A mais nova mamãe do pedaço apostou em um biquíni para curtir um momento de autocuidado e descanso após a chegada de sua primeira filha, Mavie.

Através do stories de seu perfil oficial no Instagram, Bruna dividiu um vídeo em que aparece circulando no jardim de casa com um vestido branco longo. Na sequência, a influenciadora digital surgiu na beira da piscina de sua mansão usando um biquíni preto: “Até baixei aqui para mostrar para vocês, deixei o vestido como saia”, iniciou.

Bruna, que trabalha com moda, entregou seu truque para estilizar a roupa de banho: “Eu amo esses biquínis. Ele é todo de cordinha, mas não machuca, sabe? E eu amo essas amarrações porque você pode transformar seu biquíni, toda vez que você usar vai parecer diferente”, disse a influenciadora, que amarrou a peça de várias maneiras.

Vale lembrar que apesar do momento de relaxamento, Bruna está enfrentando os desafios dos primeiros dias com sua filha recém-nascida, Mavie, que ainda não completou seu primeiro mês de vida. Além da jornada na maternidade, a influenciadora também estaria com o coração partido após o término com o jogador de futebol.

A famosa teria colocado um ponto final na relação em meio aos boatos de uma nova traição. Em meio às especulações de um término, Bruna compartilhou uma reflexão enigmática sobre o mês de novembro: "'Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei”, diz parte da mensagem.

Enquanto isso, Neymar Jr está se recuperando no hospital após passar por uma cirurgia no joelho na última quinta-feira, 02. O procedimento foi realizado duas semanas após o jogador do Al Hilal e da Seleção Brasileira sofrer uma ruptura do ligamento cruzado anterior. Através das redes sociais, familiares e amigos atualizaram o estado de saúde do atleta.

Irmã desabafa sobre estado da Bruna Biancardi:

Bruna Biancardi está "ralando" para conseguir lidar com todos os desafios. Pelo menos é o que contou Bianca Biancardi, irmã da influenciadora digital. Em um desabafo nas redes sociais, ela atualizou os fãs sobre o estado da mamãe de Mavie, filha do craque Neymar Jr. Segundo ela, a influenciadora está sem dormir para cuidar da filha.

"A gente tá vivendo a vida de recém-nascida da Mavie, e eu vejo o trabalho que dá, o quanto a mãe se doa, se dedica 24 horas por dia. Não consegue dormir uma noite desde que ela [Mavie] nasceu, e por muitos meses não consegue dormir uma noite inteira", disse Bianca, que acompanhou Bruna na maternidade e agora presta seu apoio nos cuidados com a sobrinha.