Bia Miranda escandaliza com fenda até a virilha no aniversário do namorado

Bia Miranda escandaliza ao escolher vestido ousado para celebrar aniversário do namorado; veja as fotos!

A ex-participante do reality A Fazenda, da Record TV, Bia Miranda (19) deixou seus seguidores babando ao fazer uma nova publicação nas redes sociais. Isso porque a neta de Gretchen (64) aproveitou a oportunidade para celebrar o aniversário do namorado, o DJ Buarque, que completou 33 anos de idade, no último domingo, 28.

Por meio de sua conta no Instagram, a influenciadora comemorou a data especial com os internautas ao dividir uma série de cliques da festança do músico. Entretanto, o que chamou atenção dos internautas foi a produção escolhida por Bia para a ocasião.

De frente e de costas, a ex-Fazenda surgiu deslumbrante com um vestido roxo de recortes com detalhe na fenda até a virilha. A peça foi usada sem roupa íntima e deixou os fãs da jovem perplexos. “Sair pra comemorar o niver do meu mo, seu dia”, escreveu ela na legenda.

Nos comentários, os fãs aplaudiram a beleza de Bia Miranda. "Que mulher!", elogiou um. "Mais é linda!", afirmou outro, também dando sua opinião. "Maravilhosaaaa!", disse um terceiro. "Gatíssima!", babou outro.

Há poucos dias atrás, Bia Miranda detonou o ex-noivo, Gabriel Roza, durante sua participação no podcast PodCats, no YouTube. "Olha, essa fala dele dá para ver que ele está sendo um personagem. Ele está fazendo isso para sair como santo, como vítima, como corno. Ele quer passar essa imagem", disparou.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE BIA MIRANDA:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bia Miranda 🌶️ (@biamiranda)

Bia Miranda abre as portas da mansão que comprou no Rio de Janeiro

Ainda nas últimas semanas, Bia Miranda acabou com a curiosidade dos fãs e decidiu abrir as portas de sua nova mansão no Rio de Janeiro para exibir os detalhes luxuosos de um dos comôdos do local.

Nas imagens compartilhadas pela influenciadora digital através dos Stories em seu Instagram, é possível ver o quarto do casal, e ao lado o closet repleto de marcas de grife. Na gravação, a neta de Gretchen chegou a exibir um bucket hat Gucci, que não sai por menos de aproximadamente R$ 3,5 mil, no site oficial da marca, e uma bota Louis Vuitton que custa em média R$ 10,9 mil.