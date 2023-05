Bia Miranda detona ex-noivo após comentário em reality: "Quer sair como santo"

Bia Miranda, vice campeã de A Fazenda 14, detonou Gabriel Roza após comentário no reality 'A Grande Conquista'

Bia Miranda (19) detonou o ex-noivo, Gabriel Roza, durante sua participação no podcast PodCats, no YouTube.

A vice-campeã de A Fazenda 14 acusou o rapaz de criar um personagem em A Grande Conquista, no reality da Record TV, isso porque, durante a atração, ele afirmou que não ficou com ninguém desde que os dois terminaram o relacionamento.

Ela afirmou que Gabriel está mentindo, já que ela soube que ele já ficou com outras pessoas após o fim do noivado. Além disso, Bia disse que ele está fazendo isso para "sair como santo".

"Olha, essa fala dele dá para ver que ele está sendo um personagem. Ele mora no mesmo lugar que eu moro. Eu sei tudo o que acontece lá, mesmo eu não querendo saber, eu sei. Então, eu sei com quantas ele já ficou, já sei para quantas [mulheres] ele deu dinheiro. Isso é mentira, é a própria mentira. Ele está fazendo isso para sair como santo, como vítima, como corno. Ele quer passar essa imagem", disparou.

"Só eu sei a minha verdade. Ele está contando a verdade dele lá dentro, e eu discordo totalmente. Deixa ele falar o que ele quiser, vamos ver aonde ele vai chegar. Eu espero que ele seja muito feliz, mas é mentira", finalizou.

Trauma após participação em reality

A influenciadora digital Bia Miranda foi a vice-campeã de A Fazenda 14, da Record TV, mas confessou que precisou de ajuda psicológica para lidar com tudo o que aconteceu em sua vida após entrar no reality show.

Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, ela desabafou sobre a experiência e contou que não pensar em entrar em outro programa de TV. "A Fazenda foi um trauma para mim. Muita coisa mexeu com a minha cabeça. Você não entra no reality só para se divertir ou concorrer ao prêmio, aquilo tudo mexe com você", disse ela.

"Mudei minha personalidade lá dentro. No confinamento, as pessoas debocham da sua cara e você tem que engolir. Temos que medir cada palavra porque hoje em dia tudo é cancelamento. Mexeu demais com a minha mente. Eu brincava: entrei no programa sem tomar nenhum remédio, sem nunca ter ido ao psicólogo, e saí de lá precisando de uns 30 psicólogos. Pesado demais".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!