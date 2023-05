Bia Miranda abre as portas da mansão que comprou no Rio de Janeiro

Bia Miranda abre as portas de sua mansão luxuosa no Rio de Janeiro para exibir detalhes do closet que divide com o namorado, DJ Buarque

Uau! Após ir morar com o namorado, DJ Buarque, a ex-participante do reality a Fazenda, da Record TV, Bia Miranda (19) acabou com a curiosidade dos fãs e decidiu abrir as portas de sua nova mansão no Rio de Janeiro para exibir os detalhes luxuosos de um dos comôdos do local.

Nas imagens compartilhadas pela influenciadora digital através dos Stories em seu Instagram, é possível ver o quarto do casal, e ao lado o closet repleto de marcas de grife. Na gravação, a neta de Gretchen chegou a exibir um bucket hat Gucci, que não sai por menos de aproximadamente R$ 3,5 mil, no site oficial da marca, e uma bota Louis Vuitton que custa em média R$ 10,9 mil.

Os pombinhos anunciaram que iriam dar um passo a mais na relação durante o aniversário de Bia. Em seguida, eles compartilharam na web algumas fotos em que aparecem em frente da nova casa do casal, localizada na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

"Obrigado, meu Deus, por essa vitória! Sei que fomos determinados, mas sei também que de nada teria adiantado se o Senhor não estivesse ao nosso lado. Trilhamos um caminho justo de muito trabalho! Deus esteve sempre ao nosso lado meu amor. Obrigado, Senhor! Obrigado nossos fãs", escreveu Buarque na legenda da publicação.

Mãe de Bia Miranda chora e lamenta situação da filha: "Está se acabando"

Em um desabafo comovente, Jenny Miranda, se pronunciou após ficar fora do aniversário da filha, Bia Miranda."As pessoas vêm debochar: 'ai, sua ex-filha te convidou?'. Vocês não têm coração? Acham que sou de ferro? Pessoas mal-amadas que vêm destilar veneno em posts que nada tem a ver com a Bia. Vocês acham que não sofro a distância da minha filha?!", começou ela.

E prosseguiu: "Ela escolheu assim e assim que ela quer. Então, assim será. Vocês acham legal pessoas que ficam me mandando o que de ruim acontece com ela? Vocês acham legal eu não poder fazer nada? Desde o momento em que ela falou que ela 'não tem mais mãe', eu não posso fazer nada", completou.