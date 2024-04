Beleza pura! Poliana Rocha para tudo ao se exibir na cachoeira

Cheia de estilo e elegância, Poliana Rocha para tudo ao se mostrar durante mergulho em cachoeira; esposa de Leonardo deu show de beleza

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, impressionou ao se mostrar durante um mergulho na cachoeira que fez na tarde desta segunda-feira, 08. Curtindo com Zé Felipe, Virginia Fonseca e amigos, a loira encantou ao se exibir no local.

Cheia de estilo e elegância, a influenciadora digital ostentou suas curvas esculturais ao entrar na água gelada com um maiô bem chique. "Tomei um banho gostoso, orei", escreveu a loira ao aparecer fazendo pose.

Vale lembrar que, nos últimos dias, Poliana Rocha e a família está na nova mansão de Virginia Fonseca em Mangaratiba para festejar os 25 anos da influenciadora que estreou seu novo programa no SBT no último final de semana.

Poliana Rocha surpreende ao revelar problema com suas mãos

A esposa do cantor Leonardo, a influenciadora Poliana Rocha, revelou uma questão de sua intimidade. Em sua rede social, a mãe de Zé Felipe compartilhou com os internautas um problema que sofre com suas mãos.

Ao ser questionada sobre ter hiperidrose, a sogra de Virginia Fonseca abriu o jogo sobre sofrer com o suor excessivo na região das mãos e não gostar nem pouco disso. Apesar de ficar bastante incomodada, ela revelou que não tem coragem de fazer a cirurgia.

"Tenho e acho horrível! Mas tenho medo de fazer cirurgia", contou a loira ao responder a pergunta enviada na caixinha de perguntas que abriu em seus stories na rede social. A cirurgia mencionada pela esposa do sertanejo é uma forma de tratar a hiperidrose.