Virginia Fonseca mostra fotos especiais de sua festa de aniversário em Mangaratiba

Aniversariante do mês, a influenciadora Virginia Fonseca celebrou a chegada de seus 25 anos com uma festa especial ao lado da família

Dia de festa na casa de Virginia Fonseca! A influenciadora usou as redes sociais no último domingo, 7, para dividir com os fãs alguns registros da comemoração de seus 25 anos de vida, completados no sábado, 6. Em seu Instagram, a esposa do cantor Zé Felipe abriu o álbum de fotos do momento especial e mostrou alguns detalhes da celebração realizada ao lado da família.

A festinha ocorreu na nova mansão do casal em Mangaratiba, litoral do Rio de Janeiro. De acordo com informações noticiadas anteriormente pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o imóvel pertencia ao ex-jogador de futebol Emerson Sheik e foi adquirido por Zé Felipe em março deste ano.

"Meu aniversário foi ontem, mas optei por comemorar hoje e graças a Deus tenho motivo de sobra!!! Mais um ciclo com muita saúde, paz, amor, uma família abençoada, amigos maravilhosos, tudo perfeito!! Ontem estreamos o SABADOU COM VIRGINIA, ficamos na vice-liderança e batemos 5.1 de pico de audiência… então assim, TODA HONRA E GLÓRIA A DEUS!!! Só agradecer, nada a reclamar, VIVAAA!! 2024 É NOSSO. Obrigada por todas mensagens de carinho, vocês são especiais pra mim, AMO VOCÊS", escreveu Virginia Fonseca na legenda da publicação.

Em outra postagem, ela selecionou duas fotos com o marido e as duas filhas, Maria Alice, de 2 anos, e Maria Flor, de 1. "Eu amo vocês demais, obrigada Deus!", declarou a famosa. Vale lembrar que Virginia está à espera do terceiro herdeiro com Zé Felipe. O bebê, que se chamará José Leonardo, tem previsão para chegar ao mundo em setembro deste ano.

Virginia Fonseca comemora 25 anos e ganha declaração de Zé Felipe

Virginia Fonseca comemorou em suas redes sociais, neste sábado, 06, a chegada de seus 25 anos. No feed, a influenciadora digital publicou algumas fotos de biquíni, exibindo a barriguinha de sua terceira gravidez e agradecendo mais um ciclo de vida.

Além das fotos com o marido e mostrando a barriga, Virginia posou com as filhas e alguns convidados, que estavam usando abadás personalizados com o nome da influenciadora e sua idade.

"Viva eu! Hoje completo 25 anos, um novo ciclo se inicia e só tenho agradecer a Deus por absolutamente tudo e a única coisa que peço é saúde, para mim e para todos que amo! O resto a gente corre atrás. Dois mil e vinte e quatro é nosso, toda honra e glória a Deus!", escreveu a influenciadora na legenda do post.

Já o cantor Zé Felipe, seu marido, fez uma declaração emocionante em seu Instagram logo nos primeiros minutos do dia. Juntos desde de 2020, o casal está à espera de José Leonardo e já são pais de Maria Alice, de dois anos, e Maria Flor, de um.

"Você é meu presente! Agradeço todos os dias a Deus por ter te conhecido, por cruzar nossos caminhos. Construímos uma família linda, meu amor e cada momento é especial. Refletir sobre isso me emociona e me faz entender o quão a felicidade é nossa companheira, o quão você é forte, talentosa e guerreira em tudo", disse ele em um trecho da legenda.