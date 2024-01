Barriga seca de Bruna Marquezine rouba a cena em show de Anitta

Com top cropped, a atriz Bruna Marquezine se joga na dança em show de Anitta e ostenta sua cinturinha fina e barriga seca

A atriz Bruna Marquezine atraiu todos os olhares ao marcar presença no ensaio do bloco de carnaval da cantora Anitta. O evento aconteceu na tarde deste domingo, 21, na zona sul do Rio de Janeiro e contou com a animação da artista.

A morena apareceu no evento com top cropped e calça jeans de cintura baixa. O modelito da musa deixou à mostra a cinturinha fina dela e sua barriga sarada e reta. Durante o show, Bruna teve a oportunidade de subir ao palco para dançar com Anitta e se divertiu bastante.

Vale lembrar que Bruna Marquezine faz treinos com o personal trainer Chico Salgado, que é responsável pela boa forma de várias famosas, como Angélica e Grazi Massafera.

Atualmente, a atriz segue um estilo mais distante nas redes sociais. Ela posta muito pouco sobre a sua rotina pessoal e costuma mostrar mais os seus trabalhos. Recentemente, a artista estrelou o seu primeiro filme internacional, chamado Besouro Azul, da DC Comics.

Fotos: Victor Chapetta/AgNews

Cachê de Bruna Marquezine em Besouro Azul

'Besouro Azul', o mais recente lançamento da DC Studios, está conquistando não apenas fãs de quadrinhos, mas também a atenção da mídia, com novas revelações sobre os salários de seu elenco.

Bruna Marquezine, a estrela brasileira do filme, teria recebido uma compensação de US$ 170 mil por seu papel como Jenny Kord. Em contrapartida, o protagonista do filme, Xolo Maridueña, que interpreta Jaime Reyes, teria embolsado substanciais US$ 850 mil.

Os valores não são exclusivos do elenco principal. A atriz Adriana Barraza, que interpreta vovó Nana, teria recebido US$ 350 mil. Por sua vez, Elpidia Carrillo, que desempenha o papel da mãe, Rocio Reyes, teria recebido US$ 200 mil. A experiente atriz Susan Sarandon, que interpreta a vilã, teria recebido um pagamento surpreendentemente menor, totalizando apenas US$ 150 mil.