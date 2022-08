Após viagem, Juju Salimeni renova o visual e impressiona: ''Musa maravilhosa''

De volta ao Brasil, Juju Salimeni arrumou os cabelos e esbanjou beleza ao exibir o resultado

Redação Publicado em 17/08/2022, às 07h12

Após fazer uma viagem de férias pelos EUA, a apresentadora Juju Salimeni (35) arrumou os cabelos e deixou o visual em dia. Nesta terça-feira, 16, a famosa compartilhou o resultado em sua rede social.

Agora morena, após deixar os fios loiros no passado, a ex-panicat surgiu deslumbrante usando um vestido azul para o dia de salão.

"Uma mulher com o cabelo hidratado, sobrancelhas e unhas feitas não quer guerra com ninguém concordam meninas?", falou ela sobre ter se arrumado toda.

Nos comentários do clique, os internautas admiraram a beleza da famosa. "Musa maravilhosa", disseram os fãs. "Linda", escreveram outros seguidores.

Ainda nas últimas semanas, Juju Salimeni chamou muita atenção com suas fotos de viagem, principalmente os looks escolhidos para os passeios. Na praia, a musa fitness roubou a cena ao surgir com um maiô diferente mostrando suas curvas saradas.

Com o namorado, a ex-panicat curtiu restaurantes badalados de Miami de forma ousada. Isso porque, ela elegeu vestidos abertos e bem justos. Já para um dia na Disney com o amado, ela apostou em cropped e shortinhos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Salimeni 💖 (@jujusalimeni)

Juju Salimeni revela motivo de saída do Pânico na TV

Recentemente, Juju Salimeni participou de um podcast e durante a conversa sincera, ela fez revelações sobre sua vida e carreira. No bate-papo no PODDELAS, a influenciadora contou como conseguiu entrar no Pânico na TV como panicat e qual foi o motivo de sua saída da atração. Surpreendendo a todos, ela ainda falou quanto era o pagamento por quadro. O valor de R$ 200 chocou.

"Sempre ganhei mais na internet que na TV, o Pânico era um salário simbólico, a gente ganhava 200 reais por gravação, a gente era super explorada, era uma fase que nada que aconteceu seria permitido hoje em dia, quanto a questão das piadas tanto a questão de trabalho, a gente não tinha contrato, não tinha nada, era uma vitrine", comentou.

