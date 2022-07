Sem sutiã e com decote no limite, Juju Salimeni exibe novo visual: ''Ainda não superei''

Apresentadora Juju Salimeni deu show de beleza ao mostrar seu novo cabelo

CARAS Digital Publicado em 18/07/2022, às 07h48

A apresentadora Juju Salimeni (35) mudou o visual nos últimos dias e deu um show de beleza ao mostrar como ficou em novas fotos.

Neste domingo, 17, a ex-panicat compartilhou cliques dos dia que passou pela transformação e roubou a cena não apenas com os fios mais escuros, mas também ao surgir com um look bem decotado e sem sutiã.

"Ainda não superei esse hair! Simplesmente apaixonada", disse Juju Salimeni ao exibir as madeixas brilhantes e sedosas em vários ângulos.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a famosa de elogios e deram sua opinião sobre a novidade. "Princesa", escreveu o namorado dela, o empresário Diogo Basa. "Que linda", falaram os seguidores.

Ainda nos últimos dias, Juju Salimeni compartilhou um vídeo para exibir seus novos cabelos. Antes de passar pela transformação, ela participou de um podcast e revelou o motivo de sua saída do Pânico da TV e um cachê de R$ 200 no programa.

Juju Salimeni exibe novos cabelos em fotos; veja: