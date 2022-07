Juju Salimeni impressiona com seu novo visual: ''A nova morena''

Apresentadora Juju Salimeni mostrou seus novos cabelos em vídeo e impressionou com resultado

CARAS Digital Publicado em 16/07/2022, às 08h33

A apresentadora Juju Salimeni (35) está com o visual diferente!

Nesta sexta-feira, 15, a ex-panicat compartilhou um vídeo exibindo suas novas madeixas e impressionou com o resultado da transformação.

Com os fios bem longos e lisos, Juju Salimeni apareceu totalmente morena após escolher pelo escurecimento deles.

"A nova morena do seu insta", disse ela ao mexer no cabelão brilhoso e macio ainda no salão onde fez a mudança.

Nos comentários do registro, os internautas logo deram sua opinião sobre a novidade. "Arrasou", aprovaram. "Que linda", disse outros.

Juju Salimeni revela cachê de 200 reais no Pânico

Ainda nos últimos dias, Juju Salimeni participou de um podcast e acabou revelando alguns detalhes de sua época como panicat no Pânico da TV.

Além de falar como entrou no programa, a famosa contou o motivo de sua saída e até que ganhava 200 reais de cachê, sem contrato.