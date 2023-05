Após polêmica, Larissa Manoela ultrapassa os limites da beleza ao posar com look rosa

A atriz Larissa Manoela recebeu uma chuva de elogios de seus fãs ao compartilhar fotos esbanjando beleza nas redes sociais

Nesta quinta-feira, 18, Larissa Manoela deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos mostrando seu look do dia. A atriz surgiu esbanjando beleza com um look confortável e colorido.

A artista surgiu em algumas fotos com uma blusa estilo cropped branca que caiu muito bem com uma calça rosa em tom pastel. Em outras fotos, Larissa esbanjava elegância com um blazer rosa que combinava com a calça.

O carrossel contendo oito fotos vem enquanto Larissa como está interpretando a personagem Penelope em seu novo filme “Traição entre amigas”. A estrela explicou na legenda da postagem: “Gente, eu amei essas fotos, tirei várias e agora vou postar todas. Perdoem o conteúdo repetido, mas a Penélope tá consumindo minha vida e eu ainda não posso compartilhá-la com vocês”.

Nos comentários, a atriz e amiga de Larissa, Maisa Silva elogiou: “Você é perfeita amiga”. E o noivo da artista, André Luiz Frambach, se declarou para a amada: “Posta tudo porque você é perfeita! E a gente precisa ver essa perfeição”.

Os seguidores de Larissa adoraram as fotos do look e rasgaram elogios nos comentários! “Tá maravilhosa sempre”, escreveu uma fã. E outra seguidora comentou: “Lindeza”.

Outra fã da estrela da novela “Além da Ilusão” elogiou: “O poder dela nessa segunda foto está impecável”. E outra seguidora reagiu às fotos compartilhadas dizendo: “Linda, maravilhosa”.

Recentemente, Larissa Manoela e André Luiz Frambach celebraram 10 meses de relacionamento. Em postagem para comemorar a data, Larissa fez um desabafo para os seguidores.

“O mundo não está pronto pra compreender o nosso amor! Se todos soubessem ao menos 1% do que passamos diariamente, do tanto que nos apoiamos e crescemos juntos…a vida tem um novo sentido com você! Que a gente possa seguir assim, unidos”, escreveu a atriz. Apesar de não citar nomes, seguidores especularam que Larissa estivesse falando dos problemas com sua mãe.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Amor!

Após a postagem de Larissa que causou comoção nas redes sociais, André Luiz compartilhou sua homenagem à noiva e celebrou os dez meses de relacionamento.

"Falar da gente é 'difícil' e não porque não temos o que falar, mas sim porque é tudo tão simples e tão fácil. Tão fácil dizer que te amo por você ser quem você é, tão fácil dizer que sou feliz demais com você, por você ser quem você é, tão fácil dizer que realizo meus sonhos todos os dias porque estou com você, você sendo quem você é. Então é tudo perfeito? Podemos dizer que quase ahahahhaha", escreveu.