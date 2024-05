Irmãs? Mãe de Paula Fernandes choca com aparência em fotos com a cantora

Em data especial, mãe de Paula Fernandes choca ao surgir deslumbrante ao lado da cantora; Dulce de Souza mais uma vez impressionou com sua beleza

A mãe de Paula Fernandes impressionou em mais uma aparição na rede social da cantora. Neste domingo, 12, de Dia das Mães, a sertaneja se declarou para Dulce de Souza e o clique das duas deu o que falar entre os seguidores da famosa.

Isso porque, novamente a mãe da cantora surgiu deslumbrante e esbanjando uma beleza jovial. Usando um vestidinho preto, Dulce surgiu poderosa ao lado da herdeira que também impactou com seu look lilás com recorte na barriga.

"O que dizer pra você? Que eu seja abençoada com sua presença, cheia de saúde, por toda a minha vida. Te amo mãe!", declarou-se a artista. Nos comentários, os internautas admiraram a dupla e principalmente Dulce. "Irmãs?", questionaram. "Duas bonecas", elogiaram outros.

Essa não é a primeira vez que a mãe de Paula Fernandes rouba a cena na rede social dela. No último ano, Dulce chamou a atenção não apenas com a semelhança com a herdeira, mas também com sua jovialidade.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por PAULA FERNANDES 🚪 (@paulafernandes)

Paula Fernandes revela se deseja se casar

A cantora Paula Fernandes revelou se pretende se casar. Recentmente, a sertaneja respondeu a perguntas em sua rede social e falou se quer trocar alianças. Vale lembrar que ela saiu de um relacionamento.

Depois de anunciar o fim do namoro com o empresário Rony Cecconello, no mesmo dia em que Sandy falou que chegou ao fim seu casamento, Paula abriu o jogo com os fãs e surpreendeu ao se mostrar empolgada.

"Com certeza né, gente. Agora só falta encontrar um grande amor", comentou a famosa sobre ter vontade de subir ao altar com uma pessoa que ame muito.

Desde 2019, Paula Fernandes estava com Rony, com quem até chegou a sofrer um acidente de carro. Ao anunciar o fim da relação, ela disse: "Eu sempre acreditei que o amor é para sempre. Não é à toa que esse sempre foi o tema principal nas minhas músicas, porque eu sou amor... sou feita de amor. Eu sigo a diante acreditando que o amor é uma das maiores forças do universo e que um dia ele se abrirá de novo pra mim".