Mãe de Paula Fernandes choca com beleza jovial: ''Parece irmã''

Em fotos raras, mãe de Paula Fernandes surge com a cantora e choca com a aparência

A mãe de Paula Fernandes (39), Dulce de Souza, chamou a atenção ao surgir em fotos na rede social da cantora. Neste domingo, 14, a famosa entrou no clima de Dia das Mães e fez uma homenagem para a sua com uma série de cliques.

Ao lado de Dulce, a sertaneja apareceu deslumbrante e mostrou que puxou a beleza da mãe. Exibindo os rostos impecáveis, a dupla impressionou os internautas.

"Dia de festejar a existência da melhor mãe do mundo. Ah mãe, se você soubesse quanto amor eu tenho pra te dar… e mesmo com tanto amor sei que jamais será o bastante para agradecer o que você me dá. Te amo", declarou-se Paula Fernandes.

Nos comentários, os seguidores elogiaram as duas e se mostraram admirados com a jovialidade de Dulce. "Muito gata", disseram os fãs. "Parece irmã", observaram outros.

Ainda recentemente, Paula Fernandes deu o que falar ao aparecer com a fisionomia diferente. Muitos até questionaram quem seria ela.

Veja as fotos da mãe de Paula Fernandes:

Paula Fernandes choca fãs ao surgir bem diferente em foto: 'Era tão bonita'

A cantora Paula Fernandes deixou os fãs perplexos ao aparecer muito diferente em clique publicado em seu feed no Instagram. Na foto, a artista surgiu ao lado de Samuel Rosa (56), vocalista do Skank, no show de despedida da banda que aconteceu no Mineirão. No entanto, a famosa chamou atenção pela mudança em seu rosto e os seguidores não deixaram o detalhe passar despercebido.

"Registro de um dia pra nunca mais esquecer. Vocês deixaram um legado de hits difícil de alcançar @skankoficial. Que bom ter o privilégio de assistir a este espetáculo de som e poesia, diante de uma multidão que lotou o Mineirão. Obrigada pela recepção carinhosa @samuelrosaoficial", escreveu Paula ao legendar a postagem.

"O que aconteceu com a beleza dela?", "O que aconteceu com a cara da Paula Fernandes? Parece uma boneca de cera", "Não precisava cirurgia no rosto ficou estranha", "A Paula Fernandes virou a moça virtual do Magalu", "O que houve com você @paulafernandes? Era tão bonita", disseram.