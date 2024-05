Nadja Haddad comemora um mês de vida do filho que ainda está na UTI

Ainda em luto após perder um dos gêmeos, Nadja Haddad comemora um mês de vida do filho, José, que está na UTI desde o nascimento

A apresentadora Nadja Haddad comemorou neste sábado, 25, um mês de vida do filho, José Haddad Joan, que ainda está internado na UTI após seu nascimento. Mesmo em meio ao luto depois de perder um dos gêmeos, a jornalista celebrou a vitória do bebê que permanece hospitalizado.

Em direção ao seu encontro na UTI, a famosa se gravou e falando sobre celebrar o momento especial. Nadja Haddad então surgiu com um balão em formato de coração e com a cor azul, no qual estava escrito o marco de José de um mês.

"José Haddad Joan completa hoje 1 mês de vida! Meu filho tão esperado… Foram 30 dias lutando, já encarando o seu primeiro desafio neste mundão. Com o apoio, claro, do nosso Antonio Haddad Joan, nosso filho anjinho, lá de cima, que com toda a sua luz e amor continua fortalecendo laços por aqui", escreveu ela.

A apresentadora então falou sobre o carinho que está recebendo: "É o momento também de agradecer a TODOS pelas mensagens carinhosas, orações emanando luz e pelas doações de sangue que estão ajudando — e muito — o nosso José por aqui! Viva".

No domingo, 12, Nadja Haddad compartilhou a triste notícia de que um dos gêmeos havia falecido. Em seu perfil oficial, ela contou que Antonio não resistiu e acabou falecendo. "Meu primeiro dia das mães não foi como eu queria ou imaginava. Deus recolheu nosso Antonio, meu filho virou um anjinho… Parte de mim morreu… Mas sei que Deus me dará forças, a mim e ao meu marido @danilojoan, pelo nosso José", iniciou ela na legenda.

O nascimento dos bebês de Nadja Haddad

No domingo, 28 de abril, Nadja Haddad anunciou o nascimento dos filhos, José e Antonio. Os meninos, frutos de seu casamento com Danilo Joan, vieram ao mundo no dia 25 de abril, e por serem prematuros, estão na UTI neonatal.

"Não foi como sonhávamos, mas foi a vontade de Deus. Nossos meninos nasceram! Vieram ao mundo dia 25 de abril deste ano, na Pro Matre. Foi tudo no susto, na correria. Uma intensa mistura de sentimentos. Repetimos: foi a vontade de Deus. Sempre pedimos que eles nascessem quando decidissem, junto ao Senhor", disse a apresentadora no começo do texto.

"José e Antonio estão bem! Dentro dos parâmetros normais da prematuridade extrema, mas reagindo como dois guerreiros!!! Nós seguimos cheios de fé, nos preparando para uma nova etapa como pais de UTI neonatal, sabendo que viveremos numa montanha-russa de emoções nos próximos meses. Porém, ainda mais unidos e fortalecidos pela fé", completou ela.