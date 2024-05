Gracyanne Barbosa surpreende com look mínimo na piscina

Na piscina, Gracyanne Barbosa surpreende ao surgir com maiô minúsculo fazendo várias poses; solteira a musa fitness recebeu elogios

A musa fitness Gracyanne Barbosa chamou a atenção de seus seguidores nesta sexta-feira, 24, ao compartilhar fotos se exibindo na piscina. Solteira após o fim do casamento com o cantor Belo, a famosa recebeu uma chuva de elogios ao se exibir com um look pequeno no dia ensolarado.

Fazendo várias poses, a influenciadora ostentou suas curvas mega saradas em um maiô cavadíssimo e não passou despercebida com a roupa ousada. Cobrindo apenas o necessário com a peça minúscula, Gracyanne Barbosa ostentou seu corpo musculoso e o tamanho se destacou.

"Eu quero o máximo. A última foto faz todo sentido", disse ela na legenda falando sobre sua nova fase de vida após a separação. Nos comentários, ela recebeu vários elogios. "Tá linda", admiraram. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Solteira, a famosa está na mira de várias pessoas. Inclusive, nos últimos dias, ela recebeu vários presentes caros de um admirador secreto. Durante um treino na academia, a artista foi interrompida para receber um conjunto de joias.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gracyanne Barbosa 🅾️ - (@graoficial)

Gracyanne Barbosa toma decisão drástica após personal ganhar visibilidade

A musa fitness Gracyanne Barbosa parece não ter gostado muito da visibilidade que seu ex-personal trainer Gilson de Oliveira ganhou após o affair entre eles se tornar público. Em meio ao divórcio da influenciadora com o cantor Belo, o treinador foi apontado como possível pivô da separação - já negado pela própria famosa.

Diante da repercussão, além de ganhar diversos novos seguidores nas redes sociais, Gilson recebeu uma proposta de uma plataforma de conteúdo adulto para abrir um perfil no site. Apesar de não ter levado adiante o romance com o rapaz, Gracyanne decidiu colocar um ponto final até na amizade entre eles.

Segundo informações do portal LeoDias, a ex-esposa de Belo teria bloqueado Gilson em todas as redes sociais após o personal iniciar no ramo de influenciador. Saiba mais aqui.