Mariana Xavier sobre viagem: 'Não queria que fosse só para posar de rica'

Em entrevista à Revista CARAS, Mariana Xavier entrega detalhes e aprendizados com viagem para a Grécia

De férias, Mariana Xavier (43) embarcou rumo à Grécia, para realizar um sonho antigo. “Tinha muita vontade de conhecer, não só por saber que é um país muito bonito, deslumbrante, com muitas belezas naturais, com muitos lugares diferentes, mas, principalmente, pelo o que a Grécia simboliza dentro da história da cultura, da arte ocidental. É o berço da democracia, o berço do teatro ocidental... então, tem um grande significado pra mim e eu tinha uma grande curiosidade de ouvir essas histórias e absorver mais dessa cultura”, afirmou à CARAS.

A viagem superou todas as expectativas da atriz que, mais do que turistar, queria mergulhar na história da cultura local. “Foi uma viagem dividida em duas fases, a primeira mais intelectual, que foi um tour mitológico, a gente passou por várias cidades da Grécia ocidental, ouvindo sobre a mitologia grega nos lugares onde as coisas aconteceram. Foi incrível, foi uma grande explosão de conhecimento, muitas coisas que me enriqueceram como artista e como pessoa, coisas que aprendi lá e que já estou aplicando na minha vida, aplicando na minha arte”, conta.

Além da imersão cultural, a artista também não deixou de visitar as belezas naturais. “A segunda parte foi mais blogueira (risos), mais contemplativa, mais de curtir o visual, de descansar o corpo e a mente. Foi incrível também, porque, principalmente Santorini, é muito impressionante. Era um clichê que eu estava pensando em evitar, porque sou de fugir dos clichês, mas ainda bem que não resisti a ele”, disse ela, que ouviu de um motorista que todo mundo deveria conhecer Santorini antes de morrer. “E eu tive muito essa sensação, é deslumbrante, não há foto, não há vídeo, que dê conta do que é contemplar aquele lugar ao vivo. Muito impactante”, relata.

Antes de viajar, ela já tinha deixado vídeos gravados, falando sobre expressões que vem da mitologia grega e, durante a viagem, também mostrou aos seguidores o que estava aprendendo. “Sempre acho que se me impactou de alguma maneira, se fez diferença na minha vida, pode fazer diferença na vida de outras pessoas também. Não queria que fosse só uma viagem de posar de rica e glamourosa, eu quis compartilhar tudo que estava aprendendo”, explica.

