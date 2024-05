Paolla Oliveira impressiona ao surgir com look recortado: "Uma obra de arte"

A atriz Paolla Oliveira arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao postar alguns cliques exibindo seu look estiloso

Paolla Oliveira chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta sexta-feira, 24, ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo sua produção.

Nas fotos postadas no feed do Instagram, a atriz aparece usando um vestido longo preto, com um decote generoso e um recorte abaixo dos seios. Ela completou a produção com algumas joias. "Por aqui também trabalhamos com carão!", disse a artista na legenda.

Os fãs encheram a publicação de elogios. "Isso não é uma mulher, é uma obra de arte, a oitava maravilha do mundo", disse uma seguidora. "Que mulher", escreveu outra. "Você não cansa de ser maravilhosa, né?", questionou uma fã.

Nesta última quinta-feira, Paolla dividiu alguns registros dos bastidores das gravações da série Justiça 2, do Globoplay. Em um dos cliques, a atriz aparece de maiô na paia ao lado de Nanda Costa, com quem protagonizou cenas quentes na trama. Ela também posou com outros colegas de elenco e falou sobre ter realizado o projeto. "Fico muito feliz cada vez que inicio, mas também quando concluo um trabalho como este. Onde conheço novas pessoas, crio novas relações, posso refletir através do meu trabalho e ainda ver o público sendo atravessado por ele", disse em um trecho.

Paolla Oliveira testa receita e Diogo Nogueira tem reação sincerona

A atriz Paolla Oliveira surpreendeu os seguidores ao compartilhar um momento descontraído na cozinha. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta última quarta-feira,22, ela mostra o momento em que prepara o doce português baba de camelo. Depois de pronto, o namorado dela, o cantor Diogo Nogueira, prova o prato e diz se ficou bom ou não.

Após terminar a receita, a atriz de Justiça 2 chama o parceiro, Diogo Nogueiro, para experimentar e dar sua opinião. "Ela fez a babá de camelo na 'versão Paolla Oliveira'". Em seguida, o artista pegou uma colher, sentiu o cheiro e colocou na boca. "Gente, ele fez igual Masterchef", brincou a atriz. Confira!