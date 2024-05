Paolla Oliveira testa receita e Diogo Nogueira tem reação sincerona

Paolla Oliveira mostrou o momento em que prepara o doce português baba de camelo. O cantor Diogo Nogueira prova o prato e diz se ficou bom ou não

A atriz Paolla Oliveira surpreendeu os seguidores ao compartilhar um momento descontraído na cozinha. Em vídeo publicado nas redes sociais nesta quarta-feira,22, ela mostra o momento em que prepara o doce português baba de camelo. Depois de pronto, o namorado dela, o cantor Diogo Nogueira, prova o prato e diz se ficou bom ou não.

"Eu acabei de voltar de uma temporada em Portugal e eu fiquei apaixonada por um doce chamado baba de camelo. Vamos ver se sai? Eu sei os passos e não é difícil. Se eu estou fazendo é porque é tranquilo de fazer, né?", diz a atriz. Em seguida, ela diz os ingredientes necessários e mostra o passo a passo.

Após terminar a receita, a atriz de Justiça 2 chama o parceiro, Diogo Nogueiro, para experimentar e dar sua opinião. "Ela fez a babá de camelo na 'versão Paolla Oliveira'". Em seguida, o artista pegou uma colher, sentiu o cheiro e colocou na boca. "Gente, ele fez igual Masterchef", brincou a atriz.

Após provar, Diogo comentou: "Deu nem pra enganar. Nossa senhora". "Só que o Diogo não sabe mentir, né? Ele ia fazer uma cara que vocês todos iam saber", respondeu Paolla. "Isso tá proibido de ficar nessa casa. Acabou minha dieta", elogiou o artista.

Veja a publicação:

Paolla Oliveira fala de Justiça 2

Em recente entrevista, Paolla Oliveira falou sobre a parceria com Nanda Costa na série Justiça 2, que está disponível no Globoplay. "Encontros como o que tive com a Nanda fazem o trabalho ser sobre o trajeto, além do resultado. Os dias de gravação foram de generosidade, troca e identificação. Nanda, assim como eu, desejou muito estar nesse projeto e é muito apaixonada e intensa no que faz. Só tenho a agradecer", disse à CARAS Brasil.