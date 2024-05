Patricia Abravanel impacta com look extravagante ao lado do marido

Em rara aparição com o esposo, Patricia Abravanel impacta ao surgir com vestido ousado e nada discreto; apresentadora impressionou com estilo

A apresentadora Patricia Abravanel impressionou ao surgir com um look chamativo e ao lado de seu marido, o político Fábio Faria. Neste domingo, 26, a famosa postou os registros raros com o amado e chamou a atenção com seu estilo.

Usando um vestido amarelo com tecido brilhante e detalhes em prata no centro dele, a herdeira de Silvio Santos impactou ao aparecer belíssima no modelo excêntrico. Vestindo a peça extravagante, ela deu um show de beleza com muita classe e elegância.

Por se tratar de um modelo cheio de atitude e não muito comum, Patricia Abravanel acabou dividindo opiniões nos comentários sobre sua escolha. "A Patrícia é ótima, mas o gosto dela pra se vestir é meio duvidoso", escreveram. "Uau! Que linda!", aprovaram outros.

Nas últimas semanas, Patricia Abravanel viajou com o marido para Berlim, na Alemanha, para celebrar os sete anos de casamento com o pai de seus três filhos. Discreta com sua vida pessoal, a famosa ainda surpreendeu ao postar cliques com os herdeiros. A menina, Jane Abravanel Faria, então roubou a cena na rara aparição e impressionou com a forte semelhança com a mãe.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia Abravanel (@patriciaabravanel)

Cara do pai? Filho de Patricia Abravanel choca com tamanho e aparência

A apresentadora Patricia Abravanel encantou ao compartilhar um momento de sua intimidade com a família na rede social. Recentemente, a herdeira de Silvio Santos resolveu mostrar um passeio com o filho mais velho, Pedro Abravanel Faria, e o marido, Fábio Faria.

A famosa então chamou a atenção ao exibir o primogênito nos cliques raros e mostrar como ele está grande. Além disso, o garoto chamou a atenção com a forte semelhança com o pai. O menino posou sorrindo ao lado de um jogador de tênis. Veja registros do momento aqui.