Cara do pai? Filho de Patricia Abravanel choca com tamanho e aparência

Em registros raros, filho de Patricia Abravanel choca ao surgir grande e muito parecido com o pai; apresentadora mostrou momento íntimo com a família

A apresentadora Patricia Abravanel encantou ao compartilhar um momento de sua intimidade com a família na rede social. Nesta sexta-feira, 12, a herdeira de Silvio Santos resolveu mostrar um passeio com o filho mais velho, Pedro Abravanel Faria, e o marido, Fábio Faria.

A famosa então chamou a atenção ao exibir o primogênito nos cliques raros e mostrar como ele está grande. Além disso, o garoto chamou a atenção com a forte semelhança com o pai. O menino posou sorrindo ao lado de um jogador de tênis.

Patricia Abravanel então encantou ao publicar os cliques no jogo de tênis que ela e o esposo prestigiaram com Pedro, que se mostrou um grande fã do esporte. "Apoiando e sonhando junto dos meus filhos", escreveu a comunicadora.

Ainda nos últimos dias, a apresentadora do SBT chamou a atenção ao postar um vídeo treinando na academia com um look diferenciado. A herdeira do dono do baú também impressionou com seu físico após três gestações. Além de Pedro, ela é mãe de Jane e Senor, ambos também do casamento com Fábio Faria.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Patricia Abravanel (@patriciaabravanel)

Filha de Silvio Santos explica sumiço do pai

O apresentador Silvio Santos está longe da TV há pouco mais de um ano. Desde que ele decidiu se afastar da telinha, a família sempre disse que ele pode voltar quando quiser para reassumir o seu posto no Programa Silvio Santos, do SBT, que está sendo comandado por Patricia Abravanel. Agora, Cintia Abravanel, que é a primogênita dele, contou o motivo para o pai estar longe da telinha.

Ela contou que ele está lidando com o envelhecimento e decidiu ficar mais tranquilo neste momento. "Ele tem 93 anos. O Silvio Santos que vocês querem está no YouTube. Ele não é mais aquela pessoa. Para ele, também deve estar sendo difícil não ser mais aquela pessoa", disse ela no podcast de Christina Rocha.

E completou: "Ele fala: 'Não gostei de brincar disso... Ficar velho é muito ruim. Dói tudo, o corpo dói'. Para o lado artístico dele, é difícil. Ele não veste o corpo velho. E as pessoas não se tocam que aquele Silvio Santos não existe mais".

Cintia ainda contou que o pai sabe de tudo o que acontece no SBT e que ele ganha forças quando está na frente das câmeras. "Ele está ali, velhinho, e na hora que bota aquele microfone, vira o Silvio Santos. Aquilo cresce, e ele vira uma entidade, uma personagem", declarou.