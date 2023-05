Larissa Manoela e o noivo quebram o silêncio sobre confusão familiar: "Se todos soubessem"

Larissa Manoela e o noivo se pronunciam pela primeira vez em publicações nas redes sociais; veja

A atriz Larissa Manoela abriu o coração em um desabafo nas redes sociais nesta quarta-feira, 17. Na declaração, ela falou pela primeira vez sobre os problemas envolvendo a mãe, Silvana Taques.

Ela decidiu tomar para si o controle de sua carreira.

Sem citar nomes, a estrela posou ao lado do noivo, André Luiz Frambach, e fez uma reflexão sobre o momento difícil que está vivendo. Ela abriu o coração e emocionou os fãs com a declaração corajosa.

"O mundo não está pronto pra compreender o nosso amor! Se todos soubessem ao menos 1% do que passamos diariamente, do tanto que nos apoiamos e crescemos juntos …a vida tem um novo sentido com você! Que a gente possa seguir assim, unidos. Por esses e por mais 10 meses, 10 anos", começou a atriz.

Nos comentários, o noivo também deixou uma mensagem para a atriz. "Eu vejo nossas fotos, nossos vídeos com um sorriso bobo bobo no rosto! Você me faz feliz de uma maneira inexplicável. E esse sorriso que eu tô aqui vendo nossas coisas não chega nem perto do sorriso que fico todos os dias todos os momentos que estamos juntos. Viver com você é a coisa mais gostosa desse mundo. E sobre estarmos passando o que estamos… isso só mostra mais ainda o tamanho do nosso amor, do nosso querer, da nossa força como ser humano e como casal! Tuas escolhas e minhas escolhas se encontraram e seguiram sempre sendo respeitadas individualmente e como casal!", disse ele.



Veja:

DESABAFO

Mãe da atriz Larissa Manoela, Silvana Taques chamou a atenção nas redes sociais ao fazer um post enigmático em seu Instagram. Em meio aos rumores de que existiria um atrito na família, ela compartilhou uma mensagem sobre a vida e as pessoas.

No recado, ela escreveu: “Tudo nesse mundo é temporário. A vida muda, as pessoas vêm e vão. As estações nunca duram para sempre. Portanto, nunca esqueça que sua situação presente não é seu destino final. Bom dia!”. A mensagem dela foi vista como um suposta indireta pelos internautas.