Indireta? Mãe de Larissa Manoela faz post enigmático: 'É temporário'

Após rumores de atrito na família, a mãe de Larissa Manoela faz post misterioso com frase sobre a vida nas redes sociais

Mãe da atriz Larissa Manoela, Silvana Taques chamou a atenção nas redes sociais ao fazer um post enigmático em seu Instagram. Em meio aos rumores de que existiria um atrito na família, ela compartilhou uma mensagem sobre a vida e as pessoas.

No recado, ela escreveu: “Tudo nesse mundo é temporário. A vida muda, as pessoas vêm e vão. As estações nunca duram para sempre. Portanto, nunca esqueça que sua situação presente não é seu destino final. Bom dia!”. A mensagem dela foi vista como um suposta indireta pelos internautas.

Silvana e a filha, Larissa Manoela, estariam vivendo uma fase de afastamento. Isso porque a atriz decidiu cuidar de sua própria carreira, o que antes era feito por sua mãe. Inclusive, a artista não se pronunciou com uma homenagem para a sua mãe no último Dia das Mães e também não falou nada sobre a data nas redes sociais.

Larissa Manoela compartilha vídeo perto da natureza

Apesar de todos os rumores a respeito de sua família, a atriz Larissa Manoela não falou sobre o assunto publicamente. Nos últimos dias, ela compartilhou um vídeo em meio à natureza em um dia ensolarado.

"Dentre tantos momentos…o agora é o meu favorito! Sei que estou exatamente onde eu deveria estar, vivendo o momento que eu mais precisava viver, sonhando o sonhos infinitos, exatamente aqui e agora! Obrigada por estarem juntos, 49 milhões de amores espalhados", disse ela.