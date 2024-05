Após cirurgias, Rafaella Justus rebate críticas e revela próxima mudança no visual

Após passar por duas cirurgias plásticas, Rafaella Justus dá a melhor resposta ao receber crítica e entrega detalhes da próxima transformação

A filha da apresentadora Ticiane Pinheiro e do empresário Roberto Justus, Rafaella Justus usou as redes sociais para conversar com os seguidores sobre suas recentes mudanças no visual. Depois de passar por uma cirurgia ortognática e uma rinoplastia, a jovem rebateu uma crítica e revelou que deve passar por mais uma transformação em breve.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Rafaella abriu uma caixinha de perguntas e recebeu uma mensagem de uma seguidora reprovando os procedimentos por conta de sua idade: "Poderia ser com 18 anos, você é uma criança ainda’, disse. Aos 14 anos, Rafinha não se abalou e deu um show de maturidade ao responder o questionamento.

Educada como sempre, a jovem explicou que esse era o melhor momento para realizar o procedimento estético e que está muito contente com o resultado: “Foi uma decisão minha com o apoio absoluto da minha família. Sinto que não existe idade certa para ter um aumento na autoestima”, disse a enteada de César Tralli e de Ana Paula Siebert.

“Eu estava preparada e decidida, e nada me impedia de correr atrás do que queria. Foi a decisão certa para mim nesse momento da minha vida. Não importa a idade, importa a felicidade”, disse Rafinha, que aproveitou outra pergunta na caixinha para revelar que também deve passar por outra transformação e mudar a cor de seu cabelo futuramente.

“Estou criando coragem, mas provavelmente em breve!”, a adolescente entregou o plano de fazer luzes e ficar ainda mais loira. Vale lembrar que recentemente, recuperada da cirurgia plástica de nariz e ortognática, a moça, que terá uma grande festa de debutante, impressionou ao aparecer muito parecida com a mãe.

"Golden hour", escreveu Rafaella Justus na legenda em inglês ao compartilhar uma foto de uma viagem ao Caribe ao lado do pai e da madrasta. Nos comentários, ela ganhou elogios por estar muito parecida com a apresentadora da Record. "Linda e muito parecida com a Ticiane Pinheiro", disse a irmã dela. "Muito parecida com a mãe", notaram outros.

Ticiane Pinheiro fala sobre festa de 15 anos de Rafaella Justus:

A apresentadora Ticiane Pinheiro comentou sobre o aniversário de 15 anos de sua primogênita Rafaella Justus, do antigo casamento com Roberto Justus. Faltando alguns meses para o dia da grande festa, a famosa falou sobre os preparativos e refletiu sobre o tempo ter passado rápido enquanto acompanha a herdeira em vários bailes de debutantes,.

A esposa de César Tralli disse que já está emocionada só de ir aos eventos das amigas da filha. A loira ainda falou que está na fase de reuniões para decidir os detalhes do evento que promete ser um festão luxuoso de alto nível: "Estamos na fase de ir em festas das amigas que estão comemorando seus 15 anos e jajá sou eu festejando com ela”, disse.