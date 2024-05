Maya Massafera surge belíssima em novas fotos com look transparente

De volta às redes sociais, a influenciadora Maya Massafera colecionou elogios de famosos ao compartilhar fotos de novo ensaio

A influenciadora Maya Massafera surpreendeu os seguidores na manhã deste sábado, 11, ao compartilhar novas fotos em seu perfil oficial no Instagram. De volta às redes sociais após passar por cirurgias e mudança no visual, ela mostrou que voltou com tudo e surgiu deslumbrante em mais uma sessão de cliques.

Nos últimos dias, Maya roubou a cena ao escolher um vestido preto curtinho, meia-calça fina e joias prateadas. Desta vez, a famosa elegeu um vestido longo na cor branca, salto alto e uma bolsa em formato de concha do mar.

Esbanjando beleza, ela mostrou o look quase transparente ao entrar em uma banheira com água. Nos comentários, diversas celebridades e admiradores deixaram elogios à Maya Massafera.

"Eu tô passada com essa gata", declarou a atriz Carol Castro. "Belíssima", escreveu MC Loma. "Meu amor", disse a atriz Cleo. "Eu tô passada com tanta beleza", falou a ex-BBB Gleici Damasceno.

A youtuber e apresentadora fez a primeira aparição após a transição de gênero na última quinta-feira, 9, quando compartilhou algumas fotos de seu novo visual. "Prazer, Maya", escreveu ela na legenda.

Antes de retornar oficialmente às redes sociais, Maya Massafera revelou ao público que em seus documentos oficiais já constavam o nome e o sexo feminino.

Saiba quantos quilos Maya Massafera perdeu durante processo de transição

Maya Massafera surpreendeu a todos com seu novo visual! Após publicar fotos inéditas nesta sexta-feira, 10, os internautas notaram que a famosa perdeu bastante peso durante o tempo em que ficou afastada das redes sociais. Segundo informações do portal LeoDias, existe uma razão delicada por trás disso.

Quando Maya começou o processo de transição de gênero, ela enfrentou uma intensa disforia - mal-estar psíquico acompanhado por sentimentos de tristeza, depressão, entre outros. Em seu caso, essa angústia estava relacionada à percepção distorcida de sua própria imagem. Ela acreditava que ainda exibia características masculinas, incluindo sua musculatura, assim, a única maneira de mudar isso era passando por uma significativa perda de peso, em sua visão.

Ainda de acordo com informações divulgadas pelo veículo, o intuito da influenciadora não era ficar magra, mas conter essa disforia, o que a fez perder 25kg.

Maya Massafera teve problemas na transição de gênero

A influenciadora digital Maya Massafera acabou com o mistério sobre o seu novo visual nesta semana. Ela surgiu em fotos deslumbrantes nas redes sociais para mostrar como ficou o resultado de sua transição de gênero.

Ela, que era conhecida como Matheus Mazzafera, passou pelo processo de feminilização nos últimos meses e ficou sumida da internet. Ao longo do seu processo de mudança, ela enfrentou alguns desafios.