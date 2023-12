Após perder 23 kg, Maiara renova o bronzeado com look cavado

No dia de Natal, a cantora Maiara, da dupla com Maraisa, ostenta seu corpaço magérrimo ao aparecer só de maiô em mansão de luxo

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, mostrou que está com o corpo sequinho e sarado. No dia de Natal, a estrela apareceu apenas de maiô cavado e decotado ao aproveitar a manhã de sol para renovar o bronzeado.

Nos stories do Instagram, ela ostentou sua boa forma com direito a poses de vários ângulos diferentes. A morena contou que aproveitou a manhã para se divertir na piscina da mansão de sua irmã gêmea.

“Inaugurar a piscina da minha irmã. Tem jeito melhor de acordar? Bom dia, com aquela coragem. Quem quiser vir hoje para o restou/sobrou está convidado”, brincou ela. Recentemente, a estrela contou que emagreceu 23 kg nos últimos meses ao mudar sua alimentação e investir nos exercícios físicos.

Antes disso, Maiara celebrou o Natal com uma mensagem carinhosa nas redes sociais. "Renasça! “Jesus pegue mais uma vez em minha mão… E que nesse novo ciclo você continue sempre sendo a minha direção!”. A herança mais bonita da minha família… Acreditar em Deus! Minha melhor virtude… Com certeza… Acreditar em Deus… Nesse dia tão especial te darei uma dica: Converse com Deus… Seu melhor amigo, parceiro, teu guia… Converse com ele como seu amigão do peito! Demonstre a ele sua gratidão, sua confiança e segurança que só ele pode te dar… Um Feliz Natal a todos! Que Jesus renasça em seus corações e que seu amor seja o melhor presente!", afirmou.

Maiara nega rumores de affair

A cantora Maiara, da dupla com Maraísa, se pronunciou por meio de sua assessoria de imprensa para negar os rumores envolvendo sua vida amorosa. Nesta quinta-feira, 21, ela foi alvo de boatos de que teria reatado o relacionamento com seu ex-namorado Fernando Zor, que faz dupla com Sorocaba. Porém, ela negou.

Em um comunicado oficial, a equipe da sertaneja informou que ela ficou surpresa ao ver os boatos enquanto está viajando com sua família.

“Maiara se surpreende ao ver uma notícia sobre sua volta com Fernando Zor. A cantora tirou alguns dias de folga e está viajando com a irmã e o cunhado. Maiara nega e foi categórica ao afirmar que se trata de fake news!”, informaram.

Maiara e Fernando viveram um romance entre idas e vindas por alguns anos, mas colocaram um ponto final na relação no primeiro semestre de 2023.