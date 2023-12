Quantos quilos Maiara já emagreceu? Cantora surpreende com o número

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, surpreende ao revelar quantos quilos já emagreceu e a diferença que já percebeu em seu corpo

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, está em um processo de emagrecimento e já vê os resultados na balança. Tanto que ela surpreendeu ao revelar quantos quilos perdeu nos últimos tempos.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, Maiara contou que já emagreceu 23 quilos e notou uma grande mudança em seu corpo . “Tinha que melhorar a autoestima, hoje eu estou voando e me sentindo super bem”, contou ela, e completou: “Faz a diferença pelo meu trabalho. Eu amo cantar e eu estava sentindo que eu precisava [emagrecer] para ter uma resistência melhor no palco. Ajuda o físico bem condicionado, até nas cordas vocais ajuda”.

Recentemente, Maiara mostrou o seu corpo mais magro ao aparecer apenas de maiô vermelho em uma praia. Hoje em dia, a cantora está solteira depois de romper o breve namoro com o cantor Matheus Gabriel.

Jojo Todynho impressiona com fotos de antes e depois

A cantora Jojo Todynho impressionou seus seguidores neste domingo, 10, ao comparar fotos de antes e depois do seu corpo. Depois de decidir emagrecer, ela já eliminou 33 quilos e decidiu mostrar fotos para comparar as mudanças em sua silhueta nas redes sociais.

A estrela exibiu duas fotos de biquíni. Uma delas foi feita antes de seu processo de emagrecimento, e a outra imagem é mais atual, depois de fazer a cirurgia bariátrica. Ela estava com 146 kg e, hoje em dia, está com 113 kg.

Na legenda, ela refletiu sobre a nova fase em sua vida e já revelou que não pretende ficar muito magra. "33 Off com muito orgulho!! Com a certeza que fiz a melhor escolha e estou no caminho certo… Vivendo o meu processo (ele é meu, esquece, só meu). O resultado de fulana de sicrano não me interessa, você que vive com essa língua de balança preocupada(o) se eu perdi peso ou não, deveria usá-lá para pesar e colocar na balança a sua vida… Eu sempre me amei e agora muito mais, não esperem de mim uma mulher 38, isso eu nunca serei e nem quero. Me respeita, eu sou “CAVALONA” e somente eu decido se reduzo o peito ou bumbum. Agradeço o carinho e apoio, mas dispenso sua opinião", escreveu.