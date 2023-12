Maiara impressiona ao exibir corpão impecável na praia: "Deusa"

A cantora Maiara curte dia de praia no Rio de Janeiro e impressiona ao exibir seu lindo corpão em cliques inéditos nas redes sociais; confira!

A cantora Maiara, dupla de Maraisa, deixou seus seguidores de queixo caído com novos cliques publicados nas suas redes sociais nesta quarta-feira, 6. A artista curtiu um belo dia de sol na praia do Rio de Janeiro e aproveitou para tirar alguns cliques impressionantes com pé na areia.

De maiô vermelho, a sertaneja exibiu seu corpão magérrimo e impecável para seus seguidores, que se impressionaram com sua beleza. Na foto, ela ressaltou seus pernões e posou com um belo sorriso no rosto para a câmera.

"'O Rio de Janeiro continua lindo…' Que delícia de dia! Obrigada meu Deus por mais um dia perfeito!", escreveu a artista na legenda da publicação. Nos comentários, seus seguidores rasgaram elogios para Maiara. "Que linda", disse a influenciadora digital Gabi Luthai."O que essa sereia tá fazendo fora d'água?", brincou um fã.

"O Rio já é lindo, mas com vocês nele fica 10x mais", disse outro. "Te amoooo deusa", disparou mais um. Outros ainda questionaram o que ela fez para ficar tão bela. "Mulherrr fala o segredo pra gente", disse uma admiradora.

Confira a publicação:

Bruna Griphao esbanja beleza ao pôr do sol de Noronha

Outra famosa que impressionou seus seguidores com cliques na praia foi a atriz Bruna Griphao. Nesta quarta-feira, 6, a ex-BBB resgatou alguns cliques feitos durante uma passagem por Fernando de Noronha em outubro e elevou a temperatura das redes sociais.

Em seu perfil oficial do Instagram, ela compartilhou algumas fotos inéditas da viagem, onde ela surgiu de biquíni preto fininho, onde ela exibiu seu corpão definido ao pôr do sol diretamente do mar. Nos registros, ela esbanjou sua beleza natural e ainda mostrou um pouco de suas tatuagens na costela e no quadril. "Não te disseram que eu era uma selvagem", escreveu Bruna na legenda da publicação.

Nos comentários, seus seguidores não conseguiram se conter e rasgaram elogios para a loira. "Ela entrega beleza, sereiedade, carisma e muito mais, olha meus parabéns viu realmente Yemanjá", disse o ex-BBB Matheus Lisboa. "Que perfeição de mulher!", enalteceu um fã. "A sereia de Noronha ataca novamente", brincou outro. "Affffff pra que tanta beleza?", disparou mais um.