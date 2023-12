Bruna Griphao esbanja beleza ao pôr do sol de Noronha: "Perfeição"

Em Fernanda de Noronha, a atriz Bruna Griphao aproveita o pôr do sol e esbanja beleza em cliques inéditos nas redes sociais; confira!

A atriz e ex-BBB Bruna Griphao elevou a temperatura de suas redes sociais com novos cliques encantadores. Durante sua passagem por Fernando de Noronha em outubro, a musa aproveitou para tirar várias fotos e, nesta quarta-feira, 4, ela compartilhou alguns cliques inéditos da viagem.

De biquíni preto fininho, a loira exibiu seu corpão definido ao pôr do sol diretamente do mar. Nos registros, ela esbanjou sua beleza natural e ainda mostrou um pouco de suas tatuagens na costela e no quadril. "Não te disseram que eu era uma selvagem", escreveu Bruna na legenda da publicação.

Nos comentários, seus seguidores não conseguiram se conter e rasgaram elogios para a ex-sister. "Ela entrega beleza, sereiedade, carisma e muito mais, olha meus parabéns viu realmente Yemanjá", disse o ex-BBB Matheus Lisboa. "Que perfeição de mulher!", enalteceu um fã. "A sereia de Noronha ataca novamente", brincou outro. "Affffff pra que tanta beleza?", disparou mais um.

Confira a publicação:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bruna Griphao (@brunagriphao)

Bruna Griphao passa por perrengue no show do RBD

No início de novembro, a atriz Bruna Griphao fez questão de comparecer ao primeiro show do grupo mexicano RBD no Brasil, que aconteceu no Rio de Janeiro. Na companhia de sua amiga, a cantora e ex-BBB Pocah, a famosa passou por um perrengue para chegar ao local do show e quase perdeu a hora do espetáculo.

Abordada pela CARAS Brasil na entrada do evento, a loira contou um pouco sobre o que passou até chegar lá. "Cheguei na casa de Vivi [Pocah] eram cinco e pouco. Eu falei: 'A gente tem que sair cedo que senão a gente não vai conseguir encontrar a Dulce [Maria]'. Ai, Vivi sempre no tempo dela, eu falei: 'Vai dar m*rda", iniciou a atriz.

As duas amigas se depararam com um grande trânsito, que estava lhe impedindo de sair de casa. "Aí saímos, estava tudo parado e o Waze dando uma hora e meia [até chegar ao show]. E eu falei: 'Não vamos ver Dulce, morreu. Acabou o sonho', porque a gente era muito fã da Roberta", contou Bruna, decepcionada.

Para chegarem a tempo, as ex-BBBs optaram por uma opção alternativa para chegar ao show. "Começamos a pedir mototáxi. A gente saiu no meio da rua, conseguimos pegar o mototáxi e, não satisfeitas, a gente parou no lugar errado. A gente correu muito, uns 5 quilômetros correndo de salto", contaram as amigas. "Todo o tempo que a gente gastou para arrumar, se desarrumou", brincou Bruna.