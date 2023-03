Após fim do namoro, Gabi Martins ostenta corpaço em cliques de biquíni: "Perfeita"

A cantora Gabi Martins chamou a atenção dos seguidores ao exibir seu corpão sarado em cliques de biquíni à beira da piscina

Gabi Martins(26) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 16, ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo sua beleza e boa forma.

A cantora, que está solteira desde o fim de seu relacionamento com Lincoln Lau (33), surgiu no Instagram fazendo poses à beira da piscina, usando um biquíni de crochê e uma minissaia, deixando seu corpo sarado em destaque. Além disso, a loira ainda compôs o look com óculos escuros e um boné.

Ao compartilhar os registros, a ex-participante do BBB 20 deixou uma reflexão. "Nem tudo a gente entende... mas adeus tem um propósito maior lá na frente", escreveu Gabi na legenda da publicação.

Os internautas elogiaram a beleza da famosa. "Linda", disse uma seguidora. "Perfeita demais", comentou outra. "As definições de deusa foram atualizadas", afirmou uma fã. "Maravilhosa. Olha o shape da gata", observou mais uma.

Confira os cliques de Gabi Martins de biquíni:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gabriela Martins (@gabimartins)

Gabi desabafa após término

Nas redes sociais, a cantora Gabi Martins confirmou que seu relacionamento com Lincoln Lau realmente chegou ao fim.

"Foram quatro meses muito especiais e também com momentos de dificuldade como todo relacionamento tem", disse ela.

Em seguida, a artista ainda agradeceu todo apoio que tem recebido após a notícia ter vindo à tona. "Obrigado pelo carinho de sempre", complementou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!