Gabi Martins e Lincoln Lau terminam namoro e ele desabafa: "Que o tempo possa curar tudo"

Lincoln Lau falou que está em momento de saúde delicado e que isso teria levado ao fim do romance com Gabi Martins

O relacionamento entre Gabi Martins (26) e Lincoln Lau (33) chegou ao fim, tanto que ambos não se seguem mais nas redes sociais e excluíram as fotos juntos. Ele explicou o motivo do término.

"Vivemos momentos felizes e intensos juntos, porém, também tiveram momentos de infelicidade e tristeza, nos quais o amor foi substituído por coisas que não devem existir numa relação de amor e respeito", começou ele.

"Me entreguei de corpo e alma e sempre me esforcei para estarmos juntos. Sempre fui um cara transparente com vocês e com os meus sentimentos, nesse exato momento estou muito triste, abatido e com sinais de depressão. Para quem já passou por uma depressão, sabe do que estou falando, realmente estou mal mentalmente", completou ele.

Lincoln não escondeu a tristeza com o término e ao fim do desabafo, ele fez um pedido para o público e mandou um recado para sua agora ex.

"Ocorreram várias coisas nesse período que ficamos juntos que em respeito a ela eu prefiro não comentar, embora a revolta que sinto seja um gatilho para que eu fale tudo. Tentarei, com muita serenidade, superar tudo. Peço respeito e compreensão nesse momento difícil. Tenho certeza que mais uma vez voltarei das cinzas e darei a volta por cima como um verdadeiro FÊNIX! Desejo luz, amor, sabedoria e felicidade para a Gabriela. Que o tempo possa curar tudo", finalizou.

Namoro recente

O relacionamento entre Gabi Martins e Lincoln Lau começou em dezembro do ano passado, quando ela compartilhou nas redes sociais o seu pedido de namoro.

Na ocasião, ela não poupou elogios para Lincoln: "Você me traz paz, serenidade e me mostra o quanto é possível sermos felizes, com respeito e amor! Obrigada por tanto! É só o início".

Porém, eles davam indícios de que estavam em uma história de amor bem antes. Em setembro de 2022, viajaram juntos para Punta Cana, onde curtiram o aniversário de Gabi Lopes (28).