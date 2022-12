Gabi Martins é surpreendida com pedido de namoro de Lincoln Lau: ''Me traz paz''

Cantora e ex-BBB Gabi Martins é pedida em namoro pelo ex-MTV e gamer Lincoln Lau durante viagem romântica do casal

A cantora Gabi Martins (25) e o gamer Lincoln Lau (32) estão oficialmente namorando! A ex-BBB foi surpreendida com o pedido durante viagem romântica do casal!

Na segunda-feira, 19, a mineira deixou os fãs animados ao compartilhar a notícia em seu feed no Instagram. Nas imagens, a loira aparece com um lindo buquê de rosas, aliança e a cama decorada. Ela publicou uma sequência de fotos agarradinha com o jogador de e-games e aproveitou para se declarar ao namorado.

"Obrigada, chinezinho, por cuidar tão bem de mim e me fazer acreditar o quanto é lindo o amor. Você me traz paz, serenidade e me mostra o quanto é possível sermos felizes, com respeito e amor! Obrigada por tanto! É só o início! @linfnx", escreveu Gabi Martins ao legendar a publicação, que está curtindo dias em Punta Cana.

Vale lembrar que Lincoln já vinha sendo apontado como affair de Gabi desde setembro. Vale lembrar que os dois foram vistos aos beijos durante a Farofa da GKay.

Confira Gabi Martins com o namorado,

Gabi Martins surge agarradinha com seu affair

A cantora Gabi Martins está vivendo um novo romance! Ela e o gamer Lincoln Lau estão se conhecendo melhor e já aproveitaram para curtir uma viagem juntinhos. Os dois foram para um hotel na praia e apareceram juntos e agarradinhos em registros nas redes sociais.

Lincoln mostrou fotos abraçado com Gabi nos stories do Instagram e fez a alegria dos fãs do novo casal. Em todos os registros com ela, ele colocou o emoji de um coração vermelho. Vale lembrar que o affair deles foi confirmado pela cantora em uma participação no programa Encontro com Patrícia Poeta, da Globo.

“A gente se conheceu em uma viagem e acabou ficando desde lá, a gente ficou algumas vezes. Até então não é namoro, já conheceu meus pais, minha família”, disse ela na época. Até então, eles não tinham revelado o status do relacionamento.

