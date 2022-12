Gabi Martins surge 'agarradinha' com seu novo affair na praia

Gabi Martins curte viagem romântica com seu novo affair após confirmar que eles estão se conhecendo melhor

A cantora Gabi Martins (26) está vivendo um novo romance! Ela e o gamer Lincoln Lau estão se conhecendo melhor e já aproveitaram para curtir uma viagem juntinhos. Os dois foram para um hotel na praia e apareceram juntos e agarradinhos em registros nas redes sociais .

Lincoln mostrou fotos abraçado com Gabi nos stories do Instagram e fez a alegria dos fãs do novo casal. Em todos os registros com ela, ele colocou o emoji de um coração vermelho. Vale lembrar que o affair deles foi confirmado pela cantora em uma participação no programa 'Encontro com Patrícia Poeta', da Globo.

“A gente se conheceu em uma viagem e acabou ficando desde lá, a gente ficou algumas vezes. Até então não é namoro, já conheceu meus pais, minha família”, disse ela na época. Por enquanto, eles não revelar se o status do relacionamento mudou nos últimos dias.

Recentemente, Gabi Martins revelou que desistiu da harmonização facial após receber críticas. A estrela passou por um procedimento para retirar a substância do rosto e voltou ao formato natural de suas expressões. “Na época, me empolguei um pouco, tava todo mundo fazendo e resolvi fazer. Fiz boca, preenchimento na olheira, na bochecha, queixo, acabei ficando morena para um propaganda. Postei uma foto e até então não reparei nada, repercutiu muito, pessoal falou que tava muito diferente, foi um choque pra mim, vi que tinha exagerado e comecei a retirar", afirmou, e completou: "Já faz mais de dois anos. Falaram que estou mais natural, foi por pressão da sociedade que eu acabei fazendo. Hoje me sinto mais natural e feliz".

De biquíni vermelho puxado, Gabi Martins exibe corpaço absurdo

Recentemente, a cantora Gabi Martins chocou ao mostrar sua boa forma de maneira arrasadora ao compartilhar fotos de roupa de banho. Usando um biquíni vermelho de modelo fio-dental, a ex-BBB puxou a calcinha e esbanjou suas curvas abundantes em um dia ensolarado em meio à natureza

"Fazenda", disse a ex-BBB ao aparecer fazendo um passeio de barco em uma paisagem deslumbrante. No registros, além de exibir seu corpaço fora do comum, a famosa impressionou com seus longos cabelos ondulados.