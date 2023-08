Após férias na Europa, Flávia Alessandra radicaliza e surge com os fios curtos

A atriz Flávia Alessandra ganhou elogios dos seguidores ao exibir o novo visual nas redes sociais

Flávia Alessandra decidiu passar por uma transformação radical em seu visual após passar alguns dias de férias na Europa ao lado do marido, o ator e apresentador Otaviano Costa, e da filha do casal, Olivia, de doze anos.

Após visitar a Itália e a Inglaterra ao lado da família, a atriz mudou o corte de cabelo e deixou os fios curtinhos. Além disso, ela também clareou as mechas. O responsável pela mudança foi o cabeleireiro Marcos Proença.

"New hair, new eu. De volta ao curto e ainda mais loiro. Amor!", escreveu ela, ao mostrar o resultado da transformação no feed do Instagram. Para as fotos, a artista surgiu usando um vestido justo preto, com um recorte abaixo dos seios, e uma bota da mesma cor.

Os seguidores amaram o novo visual de Flávia e encheram a postagem de elogios. "Deslumbrante", disse uma fã. "Ainda mais deusa", escreveu outra. "Maravilhosa", comentou uma seguidora. "Surreal de linda", afirmou mais uma.

Confira o novo visual:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLÁVIA ALESSANDRA (@flaviaalessandra)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por FLÁVIA ALESSANDRA (@flaviaalessandra)

Flávia Alessandra impressiona ao abrir álbum de fotos em banheiro

Recentemente, atriz e apresentadora Flávia Alessandra encantou a web ao compartilhar um ensaio fotográfico pra lá de inusitado. É que a loira decidiu ousar e abriu sua intimidade com seus mais de 11 milhões de seguidores ao posar diretamente de um banheiro luxuoso em Londres, na Inglaterra.

Nos registros, a esposa do ator e apresentador Otaviano Costa dá um show de beleza ao surgir com um vestido preto justo, com um recorte na região do ombro. A estrela também apostou em uma meia calça preta. Ela fez caras e bocas e caprichou nas poses enquanto se apoiava na pia do banheiro, que tem uma decoração vintage. "Flagrada: Flávia Alessandra é vista no banheiro de Londres", brincou. Veja as fotos!