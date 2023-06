Após cirurgia plástica, Bia Miranda chama atenção ao exibir curvas impecáveis

Bia Miranda, ex-participante do reality A Fazenda 14, chamou a atenção ao exibir o corpaço nas redes sociais

Bia Miranda, ex-participante do reality A Fazenda 14, da Record TV, elevou a temperatura das redes sociais na tarde desta terça-feira, 27, ao compartilhar uma sequência de cliques exibindo seu corpaço ao apostar em um look ousado.

A influenciadora digital, que recentemente passou por uma cirurgia plástica para colocar silicone nos seios, mostrou seu corpo sarado e suas curvas impecáveis ao surgir usando um cropped e um shorts. "Eu sou única", disse ela na legenda da publicação.

As fotos de Bia chamou a atenção dos seguidores, que encheram a postagem de curtidas e elogios. "Diva", disse uma fã. "Absurdamente linda", escreveu outra. "Perfeita", falou uma fã. "Maravilhosa demais", falou mais uma.

Recentemente, a ex-peoa deixou seus seguidores babando ao mostrar o look que escolheu para comemorar o aniversário de seu namorado, o DJ Buarque, que completou 33 anos. Ela surgiu deslumbrante com um vestido roxo de recortes com detalhe na fenda até a virilha. A peça foi usada sem roupa íntima e deixou os fãs da jovem perplexos. "Sair pra comemorar o niver do meu mo, seu dia", escreveu ela.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bia Miranda 🌶️ (@biamiranda)

Bia detona ex-noivo

Durante sua participação no podcast PodCats, no YouTube, Bia Miranda detonou o ex-noivo, Gabriel Roza. A vice-campeã de A Fazenda 14 acusou o rapaz de criar um personagem em A Grande Conquista, no reality da Record TV, isso porque, durante a atração, ele afirmou que não ficou com ninguém desde que os dois terminaram o relacionamento.

"Olha, essa fala dele dá para ver que ele está sendo um personagem. Ele mora no mesmo lugar que eu moro. Eu sei tudo o que acontece lá, mesmo eu não querendo saber, eu sei. Então, eu sei com quantas ele já ficou, já sei para quantas [mulheres] ele deu dinheiro. Isso é mentira, é a própria mentira. Ele está fazendo isso para sair como santo, como vítima, como corno. Ele quer passar essa imagem", disparou ela em um trecho.

