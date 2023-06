Aos 19 anos, Bia Miranda coloca silicone nos seios e exibe o resultado

Tá poderosa! Bia Miranda turbina os seios com próteses de silicone e exibe o resultado da cirurgia

A influenciadora digital Bia Miranda, que já participou de A Fazenda, da Record TV, fez uma cirurgia plástica para colocar silicone nos seios. Nas redes sociais, ela mostrou que está turbinada cerca de uma semana após o procedimento cirúrgico.

A estrela apareceu dançando na web enquanto usava o sutiã cirúrgico e já mostrou as novas curvas do seu corpo. Pouco depois, ela apareceu de top decotado ao sair para uma festa com o namorado e ostentou o resultado do silicone.

“Siliconada! Amei o resultado. Nova Bia”, disse ela nas redes sociais. Nos comentários, os fãs aprovaram a transformação. “Que mulher é essa, Brasil? Segura”, declarou um seguidor. “De onde vem tanta beleza?”, afirmou outro. “Simplesmente maravilhosa, amando sua nova versão”, afirmou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bia Miranda 🌶️ (@biamiranda)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bia Miranda 🌶️ (@biamiranda)

Bia Miranda faz desabafo

A influenciadora digital Bia Miranda foi a vice-campeã de A Fazenda 14, da Record TV, mas confessou que precisou de ajuda psicológica para lidar com tudo o que aconteceu em sua vida após entrar no reality show. Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do site UOL, ela desabafou sobre a experiência e contou que não pensar em entrar em outro programa de TV.

"A Fazenda foi um trauma para mim. Muita coisa mexeu com a minha cabeça. Você não entra no reality só para se divertir ou concorrer ao prêmio, aquilo tudo mexe com você. Mudei minha personalidade lá dentro. No confinamento, as pessoas debocham da sua cara e você tem que engolir. Temos que medir cada palavra porque hoje em dia tudo é cancelamento. Mexeu demais com a minha mente. Eu brincava: entrei no programa sem tomar nenhum remédio, sem nunca ter ido ao psicólogo, e saí de lá precisando de uns 30 psicólogos. Pesado demais", disse ela.

Agora, Bia Miranda contou que pretende cursar a faculdade de psicologia. "Gosto muito de conversar com pessoas, dou muito conselho, e acho que psicologia será muito bom pra mim", afirmou.