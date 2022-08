Aos 64 anos, Zilu Camargo esbanja corpaço em vídeo com fotos ousadas

Zilu Camargo montou vídeo com cliques deslumbrantes e impressionou ao exibir sua boa forma nos registros

Publicado em 20/08/2022

Aos 64 anos, Zilu Camargo entrou na "trend" da rede social e resolveu compartilhar neste sábado, 20, um vídeo com várias fotos toda produzida. Nos registros, a famosa esbanjou beleza e chamou muita atenção.

Cheia de estilo e dona de uma boa forma impecável, a famosa roubou a cena ao exibir seu corpaço em vários looks. De roupa de banho ou com peças elegantes, Zilu Camargo deu um show de beleza.

"Entrando na #trend como #everybody! Hahahahahaha... Dá o LIKE e COMENTEM, vai! *nunca pedi nada", brincou ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a empresária de elogios. "Maravilhosa", exclamaram os fãs "Belíssima", disseram outros.

Nos últimos dias, Zilu Camargo encantou ao compartilhar fotos com a filha, Camilla Camargo (36), e os netos na Disney. Ela e a herdeira se reencontraram após anos, desde o início da pandemia.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Zilu Godoi (@zilucamargooficial)

Zilu Camargo tem reencontro emocionante com Camilla Camargo no aeroporto

Nesta terça-feira, 16, Zilu Camargo pode matar a saudade de uma das filhas, a atriz Camilla Camargo e de seus netos.

O encontro no aeroporto fora do Brasil foi cheio de emoção. Em sua rede social, a empresária compartilhou um vídeo do momento em que reencontrou a herdeira, reviu o neto, Joaquim, de dois anos, e viu a caçulinha, Julia, de um ano, pela primeira vez.

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a Camilla Camargo falou sobre enfrentar a maternidade pela segunda vez sem a ajuda mãe pessoalmente, como tinha acontecido em sua primeira gestação.

"Sinto falta da minha mãe o tempo todo, não só nesses momentos. A enorme saudade é simplesmente por não tê-la por perto presencialmente, por mais que a gente fale sempre por telefone e vídeo!", contou na ocasião.

