Após mais de dois anos, Zilu Camargo reencontra a filha e conhece a neta pessoalmente

Zilu Camargo emocionou ao mostrar vídeo de reencontro com a filha Camilla Camargo e os netos

17/08/2022

Morando nos EUA desde antes do início da pandemia, Zilu Camargo (64) está há mais de dois anos sem ver a família no Brasil. Nesta terça-feira, 16, ela pode matar a saudade de uma das filhas, a atriz Camilla Camargo (36), e de seus netos.

O encontro no aeroporto fora do Brasil foi cheio de emoção. Em sua rede social, a empresária compartilhou um vídeo do momento em que reencontrou a herdeira, reviu o neto, Joaquim, de dois anos, e viu a caçulinha, Julia, de um ano, pela primeira vez.

"O reencontro após mais de 2 anos e meio… felicidade explodindo do peito. Te amo demais", escreveu Camilla Camargo ao ir visitar a mãe nos EUA.

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a atriz, fruto do casamento de Zilu Camargo com Zezé Di Camargo (59), falou sobre enfrentar a maternidade pela segunda vez sem a ajuda mãe pessoalmente, como tinha acontecido em sua primeira gestação.

"Sinto falta da minha mãe o tempo todo, não só nesses momentos. A enorme saudade é simplesmente por não tê-la por perto presencialmente, por mais que a gente fale sempre por telefone e vídeo!", contou na ocasião.

Zilu Camargo fala sobre saudade do Brasil

Recentemente, Zilu Camargo falou sobre a saudade que tem dos familiares do Brasil. Em um vídeo limpando sua casa nos EUA, ela comentou sobre a vontade que sente de retornar ao seu país.

"Ai que vontade de ir embora pro Brasil... ver meus filhos, meus netos, minha família... acho que não estou aguentando mais de saudade!", declarou no momento.

Em outro vídeo compartilhado em sua rede social, a famosa foi criticada ao surgir rastejando em seu quarto. Sem papas na língua, ela rebateu o comentário negativo.

