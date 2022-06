Camilla Camargo abre o jogo sobre maternidade e a mãe Zilu: ''Sinto falta o tempo todo''

Em entrevista exclusiva, Camilla Camargo falou sobre sua rotina sem a presença de Zilu Camargo

Nataly Paschoal Publicado em 10/06/2022, às 11h56

Atriz e mãe, Camilla Camargo (36) é uma das famosas que conquista a simpatia do público não apenas com o seu talento, mas também ao mostrar seu lado real do dia a dia.

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a artista revelou como faz para conciliar a maternidade com o trabalho e abriu o jogo sobre a saudade que sente da mãe, Zilu Camargo (64), que está nos EUA desde o início da pandemia.

Camilla Camargo e os filhos

Mãe de Joaquim (2), nascido em julho de 2019, e de Julia (1), nascida em março de 2021, Camilla Camargo contou como é ter um menino e uma menina, de idades bem próximas.

"Ser mãe é um presente mas independente de ser menino ou menina eles são seres humanos diferentes o que faz com que seja completamente diferente várias coisas em relação a eles. Um é mais independente que o outro, exigem coisas diferentes. Em relação a ser mãe de menino e de menina isso pra mim não faz diferença, são as características deles que mudam algo e não o gênero", declarou.

Na rede social, a atriz parece cuidando sozinha dos herdeiros, mas contou que recebe ajuda em certos momentos. "Eu tenho pessoas que me ajudam com a casa e acabam me ajudando com eles também mas agora já estou vendo alguém para me ajudar mais com eles pois em breve voltarei a trabalhar fora de casa!", contou sobre os planos que tem de voltar a atuar.

Camilla Camargo e a saudade da mãe

Durante a gravidez de Joaquim, Camilla Camargo contou com o apoio presencial da mãe. Contudo, desde o início da pandemia, Zilu Camargo está nos EUA e até agora não pode retornar ao Brasil por conta do processo do Green Card.

Sobre a situação, a atriz comentou que sente muita saudade de ter a mãe por perto. "Sinto falta da minha mãe o tempo todo, não só nesses momentos. A enorme saudade é simplesmente por nãotê-la por perto presencialmente, por mais que a gente fale sempre por telefone e vídeo!", disse.

"Na primeira gestação enquanto ela esteve aqui ela me ajudou muito, por sinal foi a primeira pessoa que ficou com o Joaquim na primeira vez que saímos eu e Léo para jantar sozinhos", falou sobre Zilu.

Família Camargo e as polêmicas

Nas últimas semanas, a irmã de Camilla Camargo, Wanessa Camargo (39), ficou em foco em várias notícias sobre o fim de seu casamento. Tempos atrás, Zilu Camargo que foi alvo de críticas sobre estar nos EUA.

Sobre toda a situação, a atriz, que está no ar na reprise de Carinha de Anjo, revelou como faz para não se abalar com tantas notícias de sua família.

"Minha forma de lidar é evitando alimentar e dar força pra conteúdos em que qualquer tipo de polêmica seja o foco", explicou.

Camilla Camargo também comentou sobre a série da família na Netflix. "Na verdade eu fiz apenas uma pequena participação, inclusive estava grávida e prestes a dar à luz durante as gravações. A série é uma celebração às carreiras do meu pai e da Wan na música, e aí, claro, acaba mostrando um pouco a família, mas é uma homenagem às suas trajetórias", comentou.

A atriz ainda revelou se pretende participar de outro reality. "Nesse momento meu foco total profissional é no retorno aos palcos e às gravações mas interpretando personagens que é minha paixão e trabalho, estou com saudade enorme!", disse.

Novos planos e trabalhos

Com Joaquim na escolinha e Julia com mais de um ano, Camilla Camargo deseja voltar aos seus compromissos de antes da pandemia.

"Quando começou a pandemia eu estava já com novo trabalho combinado, na TV, mas ele foi suspenso corretamente quando estourou a pandemia, então estou com saudade enorme de atuar e matando um pouco dela assistindo volta e meia algum capítulo da reprise de Carinha de Anjo", revelou.

"Quero muito também voltar a fazer Cinema, meu último filme já tem um tempinho, foi o Travessia, em que atuei com Chico Diaz e Caio Castro e que nesse momento está no ar no Amazon Prime Video", declarou.