Zilu Camargo mostra sua festa de aniversário nos EUA

Em Orlando, Zilu Camargo comemorou mais um ano de vida com festinha especial

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 09h45

Nesta quinta-feira, 9, Zilu Camargo comemorou a chegada de seus 64 anos com uma festinha especial em Orlando, nos EUA.

Em sua rede social, a empresária compartilhou foto nesta sexta-feira, 10, do momento em que assoprou as velinhas do bolo ao lado de pessoas queridas.

"E com essa foto, quero assoprar até vocês, toda minha gratidão por terem tornado esse dia tão especial e recheado de lindas palavras e homenagens!", começou agradecendo.

"Mesmo tão longe de pessoas que amo demais, meu dia foi especial e repleto de amor e acalanto para o meu coração! Obrigada a todos... tenho certeza que Deus usou cada um de vocês para me abençoar e me sentir mais perto Dele!", falou ela que está morando nos EUA desde o início da pandemia.

Ainda nas últimas semanas, Zilu Camargo celebrou o aniversário da cantora Simone Mendes (38) em Orlando, quando a sertaneja passou por lá para fazer shows. Amiga da família de Gugu Liberato (1959-2019), a empresária também marcou presença no aniversário das gêmeas do apresentador.

Zilu Camargo comemora aniversário em Orlando; veja: