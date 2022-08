Após quatro anos, Zilu Camargo retorna à Disney com a filha: ''Só Deus sabe o quanto esperei''

Zilu Camargo comemorou reencontro com a filha, Camilla Camargo, e os netos com passeio especial na Disney

Redação Publicado em 18/08/2022, às 10h29

Após anos sem ver a filha por estar morando nos EUA desde o início da pandemia, Zilu Camargo (64) está aproveitando cada momento do lado da herdeira, Camilla Camargo (36), e dos netos. Nesta quinta-feira, 18, ela mostrou fotos de um passeio que fizeram na Disney.

"Em 2018 tivemos juntas na Disney pela última vez, antes da pandemia! E depois de quase 4 anos, minha princesa @camilla_camargo retorna com a família completa!", celebrou a empresária a chegada da filha, do genro e dos netos.

"Só Deus sabe o quanto esperei por esse momento. Não vejo a hora de reencontrar a @wanessa e o @igor_ci, e assim, curtir muito meus filhos e netos que tanto me fazem falta! Deus é bom o tempo todo... o tempo todo Deus é bom!", comentou Zilu Camargo sobre a saudade que tem dos outros filhos que estão no Brasil.

Após mostrar os registros encantadores com Camilla Camargo, a famosa recebeu vários elogios dos internautas. "Amo essa família", disseram os fãs. "Muito lindas", admiraram outros a selfie de Zilu Camargo e a filha.

Zilu Camargo tem reencontro emocionante com Camilla Camargo no aeroporto

Nesta terça-feira, 16, Zilu Camargo pode matar a saudade de uma das filhas, a atriz Camilla Camargo e de seus netos.

O encontro no aeroporto fora do Brasil foi cheio de emoção. Em sua rede social, a empresária compartilhou um vídeo do momento em que reencontrou a herdeira, reviu o neto, Joaquim, de dois anos, e viu a caçulinha, Julia, de um ano, pela primeira vez.

Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a Camilla Camargo falou sobre enfrentar a maternidade pela segunda vez sem a ajuda mãe pessoalmente, como tinha acontecido em sua primeira gestação.

"Sinto falta da minha mãe o tempo todo, não só nesses momentos. A enorme saudade é simplesmente por não tê-la por perto presencialmente, por mais que a gente fale sempre por telefone e vídeo!", contou na ocasião.

