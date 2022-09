Aos 46 anos, Vanessa da Mata chama atenção ao surgir de biquíni: "Uma deusa"

A cantora Vanessa da Mata arrancou elogios dos seguidores ao postar cliques de biquíni durante o dia de sol

Vanessa da Mata (46) chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao compartilhar alguns cliques de biquíni na tarde desta sexta-feira, 16.

A cantora está em Pipa, no Rio Grande do Norte, onde fará um show mais tarde, e aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronze. Nos registros, a artista aparece deitada e deixou à mostra parte de sua barriga sarada.

"Dia de curtir o sol de Pipa, Rio Grande do Norte! Hoje a noite estarei no @pipampbfest, Tibau do Sul! Chamem os amigos e venham curtir com a gente! Nos vemos lá!", escreveu a cantora na legenda da publicação.

A postagem da artista, dona de inúmeros hits como Boa Sorte, Não Me Deixe Só e Ai, Ai, Ai, arrancou elogios dos internautas. "Linda", disse uma seguidora. "Perfeita demais", escreveu outra. "Uma deusa", afirmou mais uma. "Cada vez mais linda", comentou uma internauta. "Um furacão de mulher", afirmou uma fã.

Confira os cliques da cantora Vanessa da Mata de biquíni:

