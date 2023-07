Ao natural, Angélica rouba a cena em praia da Europa: 'Belíssima'

Sem maquiagem, Angélica rouba a cena na praia ao surgir deslumbrante em look branco

A apresentadora Angélica esbanjou beleza em novas fotos curtindo suas férias com a família na Europa. Neste domingo, 17, a loira compartilhou cliques na praia e roubou a cena no local ao surgir usando um vestido branca.

Cheia de estilo, a esposa de Luciano Huck posou deslumbrante com o modelo longo e decotado. A famosa ainda arrematou a combinação com chapéu e óculos escuros. Sem maquiagem, a artista surpreendeu com sua aparência natural.

"Bom final de domingo e boa semana meus amores!", desejou Angélica aos seus seguidores ao revelar um pouquinho de sua viagem luxuosa para curtir o verão europeu.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a apresentadora de elogios. "Belíssima", escreveu Lívia Andrade. "Entregando os melhores looks", admiraram os internautas. "Não cansa de ser linda e elegante", escreveram outros.

Nos últimos dias, os três filhos da loira com Luciano Huck surgiram em uma foto rara. No clique, aparecem Joaquim, de 18, Benício, de 15, e Eva, de 10. Nos comentários, os fãs deixaram mensagens sobre a altura dos meninos e o quanto o trio cresceu. "Já não sei mais qual é o mais velho e qual o do meio", disse um; "Tenho uma enorme admiração por vocês", comentou outro; "Tenho uma enorme admiração por vocês", elogiou ainda um terceiro.

Destino paradisíaco

Luciano Huck tirou férias e viajou para a Europa após a final da Dança dos Famosos, que foi exibida pelo Domingão com Huck no início de julho. Nos últimos dias, Angélica vem compartilhando registros das férias em família. No último dia 12, ela abriu o álbum de viagem no Château La Coste, um museu ao ar livre de arte e arquitetura localizado 15 quilômetros ao norte de Aix-en-Provence, no sul da França. Eles estão aproveitando para conhecer as belezas locais bem longe da badalação das grandes cidades.