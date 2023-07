De férias na Europa, Angélica posa com a barriga de fora: "Parou no tempo"

Angélica posa com a barriga de fora e impressiona fãs com sua beleza; ela posou ao natural

A apresentadora Angélica deixou os fãs impressionados nas redes sociais neste domingo, 16, ao aparecer com um look espetacular durante as férias ao lado do maridão, o apresentador Luciano Huck. O casal está curtindo dias de descanso ao lado dos filhos.

Nas fotos, a loira surgiu com um conjunto de saia e top com mangas em um verde bem intenso. Com um lenço na cabeça e pouquíssima maquiagem, ela exibiu toda a sua beleza e gerou muitos comentários dos fãs e seguidores.

Nos comentários, eles elogiaram muito o corpão da estrela. "Gente, ela sempre entrega tudo", comentou um. "Mulher, vista mais verde! A bicha lacrou o tempo com a beleza dela realçada com este look", disse outro. "Como pode, ela parou no tempo", declarou outro.

Ontem, os três filhos do casal surgiram em uma foto rara. No clique, aparecem Joaquim, de 18, Benício, de 15, e Eva, de 10. Nos comentários, os fãs deixaram mensagens sobre a altura dos meninos e o quanto o trio cresceu. "Já não sei mais qual é o mais velho e qual o do meio", disse um; "Tenho uma enorme admiração por vocês", comentou outro; "Tenho uma enorme admiração por vocês", elogiou ainda um terceiro.

Destino paradisíaco

Luciano Huck tirou férias e viajou para a Europa após a final da Dança dos Famosos, que foi exibida pelo Domingão com Huck no início de julho. Nos últimos dias, Angélica vem compartilhando registros das férias em família. No último dia 12, ela abriu o álbum de viagem no Château La Coste, um museu ao ar livre de arte e arquitetura localizado 15 quilômetros ao norte de Aix-en-Provence, no sul da França. Eles estão aproveitando para conhecer as belezas locais bem longe da badalação das grandes cidades.

Veja: