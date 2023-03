Ao lado da filha, Fabiola Gadelha exibe barriga negativa ao surgir de biquíni na praia

A apresentadora Fabiola Gadelha postou um clique combinando o look com a filha, e sua boa forma chamou a atenção

Fabiola Gadelha (42) arrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta quinta-feira, 2, ao compartilhar uma foto com a filha caçula, Yarin, que completou 10 meses recentemente.

A apresentadora aproveitou o dia de TBT para recordar uma foto em que aparece com a herdeira na praia. No clique publicado no feed do Instagram, as duas aparecem usando um biquíni com a mesma estampa, e a barriga negativa da artista chamou a atenção dos fãs.

"Vai verão, vem verão de um TBTzão!", escreveu Fabiola na legenda da publicação, ganhando diversos elogios dos internautas. "Lindas, o clone da mãe", disse uma seguidora. "Beleza pura", escreveu outra. "Que lindezas", se derreteu uma fã. "Tá gata. Que corpão", observou mais uma.

Confira a foto de mãe e filha na praia:

Com microvestido, Fabiola Gadelha dança com o filho

Na última terça-feira, 28, Fabiola chamou a atenção dos seguidores das redes sociais ao surgir dançando ao lado de seu filho, Adriel Gadelha. A apresentadora compartilhou um vídeo em que aparece exibindo seu corpão ao usar um microvestido laranja. Ela e o herdeiro aparecem na gravação sorridentes, enquanto fazem a performance. "Só no gingado", disse a artista na legenda da publicação.

