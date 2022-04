Anitta é clicada em avião particular e celebra volta aos EUA: ''Pronta para minha festa de aniversário''

De micro-shorts, cantora Anitta é clicada em avião particular e ostenta pernas saradas em clique de parar o trânsito

Redação Publicado em 02/04/2022, às 09h50

Anitta (29) exibiu um clique repleto de poder e luxo em suas redes sociais!

A cantora carioca, que iniciou os seus 29 anos com uma viagem paradísica pela Tailândia, compartilhou um clique em um jatinho particular na noite da última sexta-feira, 1.

A eterna Girl from Rio mostrou seu look de milhões para encarar uma viagem da Tailândia para Las Vegas, nos EUA, onde irá acontecer sua festa de aniversário.

"Estou muito pronta para minha festa de aniversário", disse a brasileira com seu cachorro no colo.

Nas fotos, ela aparece sentada em uma das poltronas da nave e exibindo suas pernas torneadas e bronzeadas.

Nos comentários, é claro, os fãs babaram com tamanha beleza e sensualidade. "Poderosa demais!", aplaudiu um. "Maravilhosa", continuou. "Mulher me convida pra essa festinha", disparou um terceiro.

Anitta revela a capa e anuncia o seu novo álbum de estúdio, intitulado 'Versions of Me':

O novo álbum de Anitta (28) está cada vez mais perto de ser lançado! Ainda recentemente a cantora carioca revelou a capa do seu novo álbum estúdio através de suas redes sociais.

Na arte, que teve direção criativa de Maxime Quoilin, vemos seis versões diferentes de Anitta, que demonstram sua versatilidade e poder de adaptação.

O nome do álbum, Versions of Me, também reflete com esse mergulho nas várias facetas da artista, que vive em constante mudanças pessoais e artísticas, para conquistar o cenário musical latino, norte-americano e brasileiro.