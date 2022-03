Anitta revela capa e anuncia álbum 'Versions Of Me'

De surpresa, Anitta revela a capa e anuncia o seu novo álbum de estúdio, intitulado 'Versions of Me'

Redação Publicado em 31/03/2022, às 14h37

O novo álbum de Anitta (28) está cada vez mais perto de ser lançado!

Na tarde desta quarta-feira, 31, a cantora carioca revelou a capa do seu novo álbum estúdio através de suas redes sociais.

Na arte, que teve direção criativa de Maxime Quoilin (responsável por trabalhar com: Beyoncé, Jay-Z, Rihanna e Miley Cyrus), vemos seis versões diferentes de Anitta, que demonstram sua versatilidade e poder de adaptação.

O nome do álbum, Versions of Me, também reflete com esse mergulho nas várias facetas da artista, que vive em constante mudanças pessoais e artísticas, para conquistar o cenário musical latino, norte-americano e brasileiro.

Já a fotografia é assinada do álbum é assinada pelo diretor criativo Jacob Webster, no qual é conhecido por fotografar artistas como Doja Cat, Kim Kardashian, Cardi B, Chlöe Bailey, entre outras.

Esse será o primeiro lançamento de Anitta pela Warner Records e estará disponível em todos os aplicativos de música e streamings no dia 12 de abril.

