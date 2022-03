Anitta mostra fotos de antes e depois das plásticas: ''Todas as versões''

A cantora Anitta completou 29 anos nesta quarta-feira, 30, e falou sobre as mudanças em sua vida

CARAS Digital Publicado em 30/03/2022, às 20h51

Anitta completou 29 anos de vida nesta quarta-feira, 30.

Feliz com o novo ciclo, a cantora compartilhou em seu perfil no Instagram uma sequência de fotos de vários momentos da sua vida e falou sobre as cirurgias plásticas que realizou nos últimos anos.

"Todas as versões de mim. Mesmo depois de milhões de cirurgias plásticas, médicos e intervenções... meu interior continua o mesmo. Eu pude ver através de todas as fotos que todos estão postando me desejando feliz aniversário que minha alma guardou todas as coisas importantes que eu tinha desde criança", refletiu ela no começo da publicação.

Anitta afirmou que está vivendo a melhor fase da sua vida e agradeceu as mensagens de carinho que recebeu ao longo do dia. "Este é o aniversário mais feliz da minha vida. Nunca me senti tão amada, tão completa, tão satisfeita, tão feliz. Obrigado a todo o amor que todos me mostraram hoje", acrescentou.

"Ainda recebendo todas as mensagens ao redor do mundo. Mundo que eu vim com a certeza de que ia mudar... e não conseguia parar de repetir para minha família quando eu era criança tudo o que está acontecendo agora. Graças ao universo. Sempre traz de volta para você as coisas que você manifesta. Agora vamos festejar", finalizou.

Mais cedo, a cantora compartilhou fotos de sua infância em Honório Gurgel, no Rio de Janeiro, e encantou os fãs. "March 30th - internacional day of myself - versions of me", escreveu ela em inglês sobre o dia 30 de março ser o dia internacional dela e mostrou suas versões.

Confira as fotos da cantora antes e depois das plásticas: