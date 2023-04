Anitta causa alvoroço ao usar biquíni de R$ 7 mil em nova foto

Anitta escolhe biquíni vintage e mínimo para novo ensaio fotográfico e quase mostra demais

A cantora Anitta (30) elevou a temperatura das redes sociais neste domingo, 30, ao compartilhar uma nova foto ousada. Desta vez, a morena surgiu usando um biquíni vintage mínimo e ostentou o seu corpão sarado.

Na foto, ela surgiu com um modelito preto e antigo da grife Chanel, criado em 1996. O look pode ser encontrado em brechós online e pode chegar ao valor de 1.450 dólares, mais de R$ 7 mil.

Anitta deixou à mostra sua barriga reta, as pernas torneadas e o decote poderoso. Tanto que ela foi muito elogiado pelos seus fãs nos comentários da foto. “Simplesmente divina”, declarou um seguidor. “Nossa senhora, perfeita”, afirmou outro. “Belíssima”, comentou mais um.

Há poucos dias, a cantora Anitta deixou os fãs babando nas redes sociais ao compartilhar um vídeo apenas de biquíni e minissaia combinando. A estrela deixou à mostra seu corpo sarado e ainda ostentou um biquíni caríssimo. A estrela surgiu com um biquíni amarelo com amarração na cintura e a estampa do personagem Bob Esponja. O modelito é da marca GCDS e é vendido por 360 dólares – cerca de R$ 1.800. Nas imagens, ela dançou o seu novo hit e encantou seus fãs.

Anitta celebra seu aniversário

Anitta acaba de completar 30 anos de vida. "30 de março de 1993 eu nasci. Se alguém me dissesse 10 anos atrás o que eu estava prestes a fazer da minha vida até completar 30 anos, eu nunca acreditaria que isso fosse humanamente possível. Mas não essa garotinha nessas fotos. Quando eu tinha essa idade eu dizia todos os dias para minha família: “eu vou fazer história”. Só agora, fazendo 30 anos, consigo ver exatamente o que essa garotinha podia ver. Eu posso fazer QUALQUER COISA que eu quiser. Eu tenho o poder de fazer acontecer tudo o que eu quero da minha vida", disse ela.

E completou: "E quero agradecer a mim mesma por ser tão forte, positiva e criativa para passar pela grande quantidade de desafios pesados que a vida colocou na minha frente. Eu sou foda, eu me amo. Parabéns pra mim. Obrigada Deus, obrigada universo. Gratidão".